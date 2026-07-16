(فيديو) بعد السقوط أمام "التانغو".. بيلينغهام يثير الجدل بعراك مع لاعبي الأرجنتين

شهدت نهاية مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 أجواء متوترة، بعدما دخل نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام في مشادة مع عدد من لاعبي الأرجنتين عقب خسارة منتخب بلاده 2-1.

وكانت إنجلترا متقدمة بهدف سجله أنتوني غوردون، قبل أن تقلب الأرجنتين النتيجة في الدقائق الأخيرة وتحجز مقعدها في المباراة النهائية، لتتبدد آمال الإنجليز في بلوغ النهائي.

بداية المشادة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أن بيلينغهام بقي على أرض الملعب بعد صافرة النهاية، بينما كان لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالتأهل.

وخلال الاحتفالات، وجه لاعب وسط ريال مدريد ضربة خفيفة على مؤخرة رأس اللاعب الأرجنتيني فالنتين باركو، الذي استدار ورد بدفعه، قبل أن يتدخل لاعب ريال مدريد السابق نيكو باز في محاولة لاحتواء الموقف.

أوتاميندي يتدخل

وتصاعد التوتر عندما عاد بيلينغهام لمواجهة باركو، مشيرا بإصبعه في وجهه من مسافة قريبة، قبل أن يتدخل المدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي، الذي أبعد اللاعب الإنجليزي بقوة.

وساهم اثنان من حارسي مرمى المنتخب الإنجليزي في تهدئة الأوضاع، حيث تدخلا للفصل بين اللاعبين، لينتهي الاشتباك بعد إبعاد بيلينغهام عن مكان الواقعة، فيما واصل أوتاميندي توجيه بعض الكلمات إليه.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو من المنتخبين بشأن الواقعة، كما لم يتضح ما إذا كانت لجنة الانضباط ستفتح تحقيقا بشأنها.