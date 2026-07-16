عودة ميسي الإعجازية تحبط رقم كين القياسي في أبرز أرقام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

حقق منتخب الأرجنتين عودة مذهلة أمام إنجلترا وتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على "الأسود الثلاثة" بهدفين دون مقابل.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السابعة، وهو ثاني أكثر منتخب وصولاً للنهائي بعد منتخب ألمانيا (8).

كما وصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فعل ذلك سابقاً في عامي 1986 و1990.

بعد فوز منتخب إنجلترا في أول نصف نهائي له في كأس العالم عام 1966، أُقصي المنتخب الإنجليزي الآن في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة في هذه المرحلة (1990، 2018، 2026).

النهائي "الأول من نوعه"

بينما سيكون نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين أول نهائي على الإطلاق في كأس العالم يجمع بين بطل أوروبا الحالي وبطل كوبا أمريكا الحالي.

ساهم ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين بتسجيل أو صناعة هدف في كل من مبارياته الـ13 الأخيرة مع النادي والمنتخب، وهي ثاني أطول سلسلة في مسيرته الاحترافية بعد سلسلة من 14 مباراة انتهت في مارس 2011.

تأخر منتخب الأرجنتين في النتيجة حتى الدقيقة 85 أمام منتخب إنجلترا، وهي أطول فترة يتأخر فيها منتخب ثم يفوز في الوقت الأصلي في نصف نهائي كأس العالم.

هناك مناسبتان فقط سجل فيهما منتخب أولاً في نصف نهائي كأس العالم في القرن الحادي والعشرين لكنه لم يصل إلى النهائي – وكلاهما كان منتخب إنجلترا (ضد كرواتيا في 2018 وضد الأرجنتين في 2026).

كان هدف التعادل الذي سجله إنزو فرنانديز هو الهدف الخامس للأرجنتين من خارج منطقة الجزاء في كأس العالم 2026، وهو الأكثر (مُشاركةً) لأي منتخب في نسخةٍ واحدةٍ من البطولة في السجلات (منذ عام 1966).

جاءت التسديدة الأولى في هذه المباراة عن طريق جون ستونز لاعب منتخب إنجلترا في الدقيقة 33، وهي أطول فترة انتظار لأول تسديدة في مباراةٍ (منذ عام 1966).

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هدف أنتوني غوردون الافتتاحي بعد 55 دقيقة هو التسديدة الأولى لمنتخب إنجلترا على المرمى في هذه المباراة، والثانية فقط بشكل عام.

خاض هاري كين مباراته رقم 121 في جميع المسابقات مع منتخب إنجلترا، ليصبح الآن اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة.