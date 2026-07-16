عروض ضوئية بطائرات مسيّرة تكريما لصلاح ومبابي.. ما حقيقة المشاهد المتداولة؟

تداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعي فيديو زعموا أنهما يوثقان عروضا ضوئية بطائرات مسيّرة (درونز) لتكريم نجمي كرة القدم المصري محمد صلاح والفرنسي كيليان مبابي، عقب خروج منتخبيهما من منافسات كأس العالم 2026.

وحظي المقطعان بانتشار واسع، إذ زعم ناشروهما أن أحدهما يوثق عرضا ضوئيا أمام أهرامات الجيزة احتفاء بإنجازات محمد صلاح مع المنتخب المصري، والآخر أمام برج إيفل في باريس تكريما لنجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

ماذا تُظهر اللقطات؟

يُظهر أحد المقطعين تشكيلا ضوئيا بطائرات "درونز" فوق الأهرامات بشكل يحاكي شخصية اللاعب محمد صلاح، مرفقا بتعليق جاء فيه "مصر العربية لا تنسى أبطالها.. قدّمت طائرات مسيّرة صينية عروضا مذهلة في منطقة الأهرامات الثلاثة تكريما للإرث الكروي وإنجازات محمد صلاح".

أما المقطع الآخر فيُظهر عرضا مشابها أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، زُعم أنه أقيم تكريما لكيليان مبابي بعد انتهاء مشوار المنتخب الفرنسي في كأس العالم.

ماذا يكشف التحقق؟

أظهر التحقق الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن المقطعين غير حقيقيين، وأنهما مولدان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يوثقان أي عروض فعلية لطائرات "درونز" أمام الأهرامات أو برج إيفل.

وبالبحث عن المصدر الأول للمشاهد، تبيّن أن مقطعي الفيديو نُشرا أولا عبر حساب على منصة إنستغرام متخصص في إنتاج مشاهد رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يشير صاحب الحساب -في وصف منشوراته- إلى أنه يستخدم أداة "بيكس فيرس" لتوليد مقاطع فيديو، ويصنفها ضمن المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، وليس بوصفها مقاطع حقيقية.

وجاء تداول هذين المقطعين عقب خروج المنتخبين المصري والفرنسي من نهائيات كأس العالم 2026، إذ ودع المنتخب المصري البطولة من دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة (2-3)، في حين انتهى مشوار المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام المنتخب الإسباني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمدينة دالاس.