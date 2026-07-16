صفقة قياسية.. أوليسي يختار ريال مدريد وبايرن ميونخ يحدد سعره

بعد عامين من انضمامه لصفوف بايرن ميونخ الألماني، يبدو أن النجم الفرنسي مايكل أوليسي يستعد لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية؛ حيث تشير التقارير إلى رغبته الجامحة في ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تصدر أوليسي المشهد الكروي العالمي مؤخراً بفضل أدائه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؛ إذ يُعد حتى الآن صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولة، مما جعله اسماً لامعاً على رادار كبار أندية أوروبا.

ولم يقتصر تألق الجناح الفرنسي (24 عاماً) على الصعيد الدولي، بل قدم موسماً استثنائياً مع النادي البافاري، لغة الأرقام فيه تتحدث عن نفسها:

المشاركات: 52 مباراة في مختلف المسابقات.

الأهداف: أحرز 22 هدفاً.

التمريرات الحاسمة: قدم 31 تمريرة حاسمة لزملائه.

شروط بايرن.. وصفقة قياسية

في خضم هذه الأنباء، كشف موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن إدارة بايرن ميونخ لن تتنازل بسهولة عن نجمها؛ حيث من المرجح أن تطلب مبلغاً لا يقل عن 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار) لمجرد الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة إمكانية رحيله هذا الصيف.

ورغم إعلان النادي الألماني مراراً عن موقفه الحازم برفض رحيل جناحه المتألق، فإن التسريبات الداخلية تشير إلى تحركات معاكسة؛ فقد تواصلت إدارة بايرن بالفعل مع عدة لاعبين لتعويض الرحيل المحتمل لأوليسي، ويبرز من بينهم نجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا.

"يعتقد اللاعب الفرنسي الدولي أن فريق العاصمة الإسبانية يوفر البيئة المثالية لمواصلة تطوره والارتقاء بمسيرته الكروية نحو القمة" – موقع فوت ميركاتو

أوليسي يختار ريال مدريد

يمتد عقد أوليسي مع بايرن ميونخ حتى يونيو/حزيران 2029، غير أن رغبته الصريحة في الانتقال إلى "النادي الملكي" وضعت الإدارة البافارية أمام واقع جديد.

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وتدرك إدارة بايرن تماماً رغبة اللاعب، وتأمل في استغلال هذا الموقف لإبرام صفقة انتقال بمبلغ قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي. ورغم أن مساعي تمديد عقده لا تزال قائمة، فإن مسؤولي بايرن يدركون أن مغادرة أوليسي لقلعة "أليانز أرينا" تبقى سيناريو وارداً جداً إذا وصل عرض مالي استثنائي من مدريد.