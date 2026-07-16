هل هي شقيقة هالاند؟.. عارضة أزياء تحاكي تعابير "الوحش" النرويجي (فيديو)

قالت العارضة الروسية أناستاسيا كوستروميتينا، شبيهة نجم المنتخب النروجي لكرة القدم إرلينغ هالاند، أنها تتعايش مع هذه الحالة "بهدوء" بعد فترة من عدم الفهم في مواجهة ملاحظات أقاربها.

وقالت كوستروميتينا ابنة الـ 24 عاما، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية في موسكو "في البداية، لم أفهم بصراحة كيف يمكن أن أشبه رجلا ولاعب كرة قدم. لكنني بعد ذلك بدأت أتعامل مع الأمر بروح الدعابة، والآن أتعايش معه بهدوء".

ويتميز وجه أناستاسيا بجبهة بارزة، أنف أفطس، شفاه ممتلئة، عينين زرقاوين غائرتين، وشعر أشقر طويل، ما جعل ملامحها تتشابه إلى حد بعيد مع مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي.

وأوضحت العارضة أن أصدقاءها وعائلتها كانوا يمزحون بشأن هذا الشبه منذ أربع سنوات.

لكن عندما أصبح إرلينغ هالاند أحد نجوم مونديال 2026، بفضل النكات الكثيرة حول تعابير وجهه، قررت الروسية أن تشارك هذه الشبه علنا.

ويُظهر مقطع فيديو قصير نُشر في الخامس من تموز/يوليو على إنستغرام محاكاة شبيهة هالاند بدقة لابتسامة ونظرة وتعابير ملامح وجه نجم سيتي. وقد حصد هذا المنشور منذ ذلك الحين أكثر من ستة ملايين إعجاب.

وعاشت أناستاسيا كوستروميتينا هذه الشهرة المفاجئة كـ"حلم"، وتنسب هذا النجاح، إلى جانب الشبه الجسدي الواضح، لموهبتها في تقليد تعابير الهداف النروجي.

وأضافت "أعتقد اني بارعة في محاكاة هذه التعابير، خاصة أني لا أحتاج إلى أن بذل جهد كبير"، قبل أن تعترف مع ابتسامة خفيفة بأنها تأمل أن يرى هالاند الفيديو "وربما حتى يُضحكه".

وأصبحت شبيهة هالاند مشجعة لمنتخب النروج وتشعر بـ"الإحباط" لأن الإسكندنافيين خسروا في ربع النهائي المونديال ضد إنكلترا.

وتتمنى الروسية الآن أن تستمر مسيرة هالاند بـ"نجاح"، وأن تبقى شخصيته "كما هي"، مضيفة "إرلينغ لا يحاول أن يتصنع أمام الكاميرات، فكل ما يفعله طبيعي. لديه تعابير لطيفة ومشاعر صادقة، وهذا رائع، وجذب الناس إليه".