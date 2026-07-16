سكالوني عقب الفوز على إنجلترا: لاعبو الأرجنتين "هنود".. وميسي كان يلعب في حديقة منزله

قال مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الأربعاء عقب التأهل الى المباراة النهائية لمونديال 2026 عقب الفوز على إنجلترا 2-1: "هذه المجموعة لا تكف عن مفاجأتي".

وأضاف سكالوني متطلعا إلى نهائي الأحد أمام إسبانيا، حيث سيحاول ليونيل ميسي ورفاقه الاحتفاظ بلقب أبطال العالم الذي أحرزوه عام 2022 في قطر: "سنحاول الفوز، وسنقدّم كل ما لدينا، لكن بعد ذلك يصبح الأمر بالغ الصعوبة".

وشدّد قائلا: "ما يقدّمه اللاعبون أمر مذهل".. متحدثاً أيضا عن دعم المشجعين الأرجنتينيين.

وتابع: "نحن فريدون حقا، وهذا ليس غرورا، أقول ذلك من أعماق قلبي، هؤلاء الناس حملونا إلى الفوز اليوم".

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة على الشخصية الفولاذية للاعبيه، المستعدين دائما للقتال حتى النهاية.

وقال: "كرة القدم ليست مجرد تكتيك أو استراتيجية أو لعب جميل. كرة القدم هي كل ما اختُصر في هذه الدقائق القليلة. وعندما سجلنا هدف التقدم 2-1، كان علينا أن نقاتل حتى النهاية، وهذا ما فعلناه. إنها صورة عن كل ما تعلمنا إياه كرة القدم منذ كنا صغارا".

وأضاف: "إنهم يلعبون كما لو كانوا في السابعة أو الثامنة من العمر. لا يقولون لأنفسهم: ماذا لو أهدرت الفرصة أو ماذا لو خرجنا؟ إنهم لا يفكرون في ذلك. هم يفكرون فقط في لعب كرة القدم، كما فعلوا دائما".

ووصف سكالوني لاعبي الأرجنتين بأنهم "هنود" في إشارة إلى الهنود الحمر وما يتحلون به من صلابة نشأت من بيئاتهم.

واستشهد سكالوني بقائده ليونيل ميسي الذي كان لا يُوقف في نهاية المباراة وصنع هدفين.

وقال: "اليوم، خلال الدقائق الخمس عشرة أو العشرين أو الخمس والعشرين الأخيرة، كلما أتيحت له الفرصة، كان ميسي يستحوذ على الكرة. وبدا ميسي يلعب كما لو كان في حديقة منزله".

أما عن إسبانيا، منافسته في النهائي، فقال: "الجميع يعرف كيف يلعبون وما هو أسلوبهم، ومن المؤكد أنها ستكون مباراة رائعة".