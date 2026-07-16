في زجاجة ماء.. لاعبو الأرجنتين يعثرون على خطة بيكفورد السرية لإيقاف ميسي

عثر مسئولو المنتخب الأرجنتيني على زجاجة ماء تعود لحارس مرمى منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد ، خلال احتفالات الفريق بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وواصل "التانغو" حملة الدفاع عن اللقب بنجاح مبهر بعدما قلب تأخره 0-1 أمام "الأسود الثلاثة" إلى فوز مثير 2-1 في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جرت على ملعب أتلانتا، في الدور نصف النهائي.

زجاجة بيكفورد

وأثناء الاحتفالات مع الجماهير، وجد مارسيلو دادي داندريا أحد أعضاء الجهاز الطبي لمنتخب الأرجنتين، زجاجة مياه ألصق فيها بيكفورد حارس مرمى إنجلترا ورقة تضمنت معلومات تتعلق بركلات الترجيح.

وشملت الورقة أسماء مسددي ركلات الترجيح المتوقعين في منتخب الأرجنتين والزوايا المفضّلة لكل لاعب، في خطوة استباقية تحسبا لوصول المباراة إلى تلك النقطة.

ومن بين الملاحظات المدونة على الورقة، تلك التي تتعلق بركلة الترجيح المتوقعة لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، إذ طُلب من بيكفورد "التمويه لليسار ثم الارتماء على اليمين".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه داندريا، مدلك الفريق، وهو يشارك الورقة مع ميسي وعددا من اللاعبين.

وبدا ميسي في الفيديو عاقد الحاجبين كأنه يحاول فك رموز ما هو مكتوب، فيما ظهر إنزو فيرنانديز وهو يضحك، ويبدو أنه وجد اسمه في القائمة وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينة.

بعدها وجّه إنزو ضربة ودية للمدلك، ثم أشار بعدها إلى السماء وكأنه "يشكر الله على عدم وصول المباراة لتلك المرحلة"، وهو ما دفع الشبكة الأرجنتينية إلى التساؤل حول ما إذا كانت التوقعات المكتوبة على ورقة بيكفورد صحيحة من عدمه.

وبعد ساعات شارك المعد البدني لويس مارتن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تفصيلية لما كتب في الورقة التي كان يحملها بيكفورد ويبدو أنه نسيها على أرض الملعب بعد المباراة.

أجواء مشحونة

وشهدت مباراة الأرجنتين وإنجلترا أجواء مشحونة في معظم وقتها، فبعد عدة احتكاكات مع اللاعبين احتفل بيكفورد بهدف مواطنه أنتوني غوردون بحركة غير لائقة وفق ما ذكرت الشبكة ذاتها.

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لكن وعندما سجل فيرنانديز هدف التعادل (1-1)، قام كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين بتفريغ شحنة غضبه بالركض نحو بيكفورد والاحتفال أمامه مباشرة بطريقة هستيرية.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة يوم الأحد القادم على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.