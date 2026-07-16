كشف التقرير المالي الأخير حول عوائد الأندية من برنامج توزيع أرباح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بكأس العالم 2026، عن تفاصيل مالية وإدارية مثيرة للاهتمام.

وفي عمق هذه الأرقام والمعادلات الحسابية المعقدة، برز اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم (18 عاماً) كأحد أهم العناوين الاستثمارية والفنية لنادي برشلونة الإسباني، مجسداً نموذجاً مثالياً للتخطيط الرياضي الناجح للمستقبل.

مشاركة مونديالية مربحة

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، سيجني برشلونة أكثر من 94 ألف يورو بفضل مشاركة حمزة في البطولة، وذلك نتيجة آلية توزيع التعويضات التي تعتمدها (فيفا) بين الأندية التي مثّلها اللاعب خلال الموسمين السابقين لكأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيحصل على ثلث المكافأة الخاصة بمشاركة حمزة في البطولة كاملة، إضافة إلى نصف الثلث المرتبط بموسم 2025-2026، بعدما انضم اللاعب إلى النادي على سبيل الإعارة في يناير، قبل أن يُفعّل برشلونة انتقاله بشكل نهائي قبل انتهاء الإعارة في يونيو.

وأضافت أن هذه الصيغة منحت برشلونة مبلغًا أكبر مما سيحصل عليه مقابل مشاركة جواو كانسيلو، الذي سيمنح النادي نحو 54 ألف يورو فقط، بسبب اختلاف توقيت انتقاله واحتساب فترات تسجيله بين برشلونة والهلال السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعويض حمزة جاء أيضًا أقل قليلًا من المقابل الذي سيحصل عليه النادي عن الإنجليزي ماركوس راشفورد، والمقدر بـ105ألف يورو، لكنه يظل من بين أعلى التعويضات الفردية التي سينالها برشلونة من لاعبيه المشاركين في مونديال 2026.

الصفقة الإستراتيجية

لم تكن القيمة المالية التي أدخلها حمزة عبد الكريم لخزينة برشلونة (أكثر من 94 ألف يورو نحو 102 ألف دولار) هي المكسب الوحيد للعملاق الكتالوني؛ بل جاءت لتكلل مساراً إدارياً ذكياً نجحت من خلاله الإدارة في حسم مستقبل الموهبة المصرية بصفة نهائية:

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تفعيل بند الشراء: في خطوة استباقية قبل نهاية المونديال، أعلن نادي برشلونة رسمياً تفعيل بند شراء المهاجم الشاب من النادي الأهلي المصري بعقد يمتد لثلاثة مواسم حتى 30 يونيو/حزيران 2029.

تفاصيل العقد المالي: بلغت القيمة الأساسية لتفعيل العقد 1.5 مليون يورو (نحو 1.6 مليون دولار)، مع بنود إضافية وحوافز مرتبطة بمستويات اللاعب ومشاركاته المستقبلية قد ترفع الصفقة إجمالاً إلى ما بين 4.5 و5 ملايين يورو (نحو 4.8 و5.4 ملايين دولار)، إلى جانب احتفاظ الأهلي بـ 15% من قيمة أي بيع مستقبلي.

الحصيلة المالية الإجمالية لبرشلونة: أثر الآلية الجديدة للفيفا

من المنتظر أن يجني نادي برشلونة في الربع الأخير من العام الحالي ما مجموعه مليونان و893 ألف يورو (نحو 3.1 ملايين دولار) كتعويضات مباشرة من الفيفا مقابل السماح لـ 16 من لاعبيه بالمشاركة في المونديال، من بينهم 8 لاعبين وصلوا إلى المباراة النهائية المثيرة بين إسبانيا والأرجنتين.

وعلى الرغم من التمثيل القوي للبلاوغرانا، فإن هذا المبلغ جاء أقل مما حصل عليه النادي في مونديال قطر 2022 (4 ملايين و433 ألف يورو (نحو 4.8 ملايين دولار)).

ويعود هذا التراجع إلى إعادة هيكلة آلية التوزيع التي أقرها مجلس الفيفا في مارس/آذار 2025 بالتوافق مع رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، حيث تم تقسيم التعويضات الإجمالية (355 مليون دولار) إلى: