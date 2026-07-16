بعد انتقادات جماهيرية.. تشيلسي يحذف منشورا احتفاليا بنجم الأرجنتين

وجد نادي تشيلسي نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات، بعدما نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعبه الأرجنتيني إنزو فرنانديز وهو يحتفل بهدفه في مرمى منتخب إنجلترا خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026، مرفقة برمز للألعاب النارية في إشارة إلى الاحتفاء بالهدف.

وجاء المنشور عقب تسجيل إنزو هدف التعادل للأرجنتين في المباراة التي انتهت بتأهل منتخب بلاده إلى النهائي، وهو ما أثار استياء قطاع كبير من جماهير تشيلسي، التي اعتبرت أن النادي احتفل بهدف أسهم في إقصاء منتخب إنجلترا من البطولة.

انتقادات واسعة وتراجع

ولم تمر دقائق على نشر الصورة حتى انهالت التعليقات الغاضبة من مشجعي تشيلسي ومنتخب إنجلترا، الذين أعربوا عن دهشتهم من احتفاء النادي بهدف في شباك منتخب بلاده، معتبرين أن الخطوة تفتقر إلى مراعاة مشاعر الجماهير الإنجليزية.

وأمام تصاعد الانتقادات، اضطر تشيلسي إلى حذف المنشور من جميع حساباته الرسمية، في محاولة لاحتواء حالة الغضب التي اجتاحت منصاته الرقمية.

وبعد حذف المنشور، امتنع تشيلسي عن نشر أي محتوى يتعلق بمباراة نصف النهائي، مكتفيا بما نشره قبل انطلاق اللقاء، حين وضع صورة لكل من قائده ريس جيمس ولاعب الوسط إنزو فرنانديز، باعتبارهما يمثلان النادي رغم وجودهما على طرفي المواجهة.