رياضة|بطولات عالمية

بينما سيحضر ترمب نهائي كأس العالم.. رئيس الأرجنتين يغيب لسبب غريب

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DAVOS, SWITZERLAND - JANUARY 22: U.S. President Donald Trump shakes hands with President of Argentina Javier Milei during a signing ceremony for the “Board of Peace” at the World Economic Forum (WEF) on January 22, 2026 in Davos, Switzerland. The US-backed “Board of Peace” is intended to administer the fragile ceasefire in the Gaza Strip after the war between Israel and Hamas. The final makeup of the board has not been confirmed. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصافح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال منتدى دافوس 2026 (غيتي)
Published On 16/7/2026
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آخر تحديث: 21:16 (توقيت مكة)

سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن حضور ترمب يأتي في ختام بطولة وصفتها بأنها "الأكثر مشاهدة والأكثر أمانًا والأكثر نجاحًا في تاريخ الولايات المتحدة".

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وغاب ترمب عن حضور أي من مباريات كأس العالم 2026 واكتفى بالإشارة إلى مجرياتها بين الحين والآخر على مواقع التواصل.

رئيس الأرجنتين يغيب لسبب غريب

وفي المقابل، قرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عدم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور النهائي، مفضّلًا متابعة المباراة من المقر الرئاسي في أوليفوس، التزامًا بما يعتبره "طقسًا لجلب الحظ" لمنتخب بلاده.

وردا على سؤال بشأن إمكانية حضوره النهائي، قال ميلي لإحدى الإذاعات المحلية: "لا، إطلاقًا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس كما فعلت منذ اليوم الأول."

وكان ميلي قد تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني في البطولة عبر التلفزيون، ويعتقد أن الحفاظ على هذا الروتين يجلب الحظ لـ"ألبيسيليستي"، الذي يسعى للاحتفاظ بلقبه العالمي عندما يواجه إسبانيا في نهائي مرتقب.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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