بينما سيحضر ترمب نهائي كأس العالم.. رئيس الأرجنتين يغيب لسبب غريب

سيحضر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا، الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن حضور ترمب يأتي في ختام بطولة وصفتها بأنها "الأكثر مشاهدة والأكثر أمانًا والأكثر نجاحًا في تاريخ الولايات المتحدة".

وغاب ترمب عن حضور أي من مباريات كأس العالم 2026 واكتفى بالإشارة إلى مجرياتها بين الحين والآخر على مواقع التواصل.

رئيس الأرجنتين يغيب لسبب غريب

وفي المقابل، قرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عدم السفر إلى الولايات المتحدة لحضور النهائي، مفضّلًا متابعة المباراة من المقر الرئاسي في أوليفوس، التزامًا بما يعتبره "طقسًا لجلب الحظ" لمنتخب بلاده.

وردا على سؤال بشأن إمكانية حضوره النهائي، قال ميلي لإحدى الإذاعات المحلية: "لا، إطلاقًا. سأواصل مشاهدة المباريات من أوليفوس كما فعلت منذ اليوم الأول."

وكان ميلي قد تابع جميع مباريات المنتخب الأرجنتيني في البطولة عبر التلفزيون، ويعتقد أن الحفاظ على هذا الروتين يجلب الحظ لـ"ألبيسيليستي"، الذي يسعى للاحتفاظ بلقبه العالمي عندما يواجه إسبانيا في نهائي مرتقب.