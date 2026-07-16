ميسي لا يشيخ وبيكفورد لا يكفي.. 5 نقاط صنعت ريمونتادا الأرجنتين أمام إنجلترا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نهائي كأس العالم بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة كبيرة خلال شوطها الثاني.

لم تكن مواجهة الأرجنتين وإنجلترا مجرد مباراة في نصف نهائي كأس العالم، بل كانت صراعًا تكتيكيًا ونفسيًا حمل معه إرثًا تاريخيًا طويلًا بين المنتخبين، وهو ما انعكس على مجريات اللقاء منذ صافرة البداية وحتى الدقائق الأخيرة.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز الجوانب الفنية والتكتيكية التي صنعت تفاصيل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا، وأسباب تحول المباراة من تفوق إنجليزي واضح إلى عودة أرجنتينية مثيرة.

معركة تكتيكية في الشوط الأول

سيطر الحذر على مجريات الشوط الأول، حيث تبادل المنتخبان الاستحواذ دون أن يتمكن أي منهما من فرض أفضليته الهجومية. ولم يكن ذلك بسبب ضعف في الأداء الهجومي، بل نتيجة الانضباط التكتيكي الكبير الذي فرضه المدربان، إذ نجح كل طرف في تعطيل أبرز مفاتيح اللعب لدى منافسه.

فليونيل ميسي وجد نفسه محاصرًا برقابة مزدوجة في أغلب فترات الشوط، ما أجبره على التراجع نحو وسط الملعب لاستلام الكرة بعيدًا عن مناطق الخطورة، فيما اختفى هاري كين تحت الضغط المستمر من قلبي الدفاع الأرجنتيني ولاعبي الارتكاز، ليُحرم من استلام الكرات في الثلث الأخير.

كما لعب الإرث التاريخي للمواجهات بين المنتخبين دورًا واضحًا في رفع مستوى التوتر والتركيز، فكل التحام كان يُخاض وكأنه لقطة حاسمة، وكل كرة مقطوعة كانت تُقابل باحتفال لا يقل عن الاحتفال بتسجيل هدف، في مشهد عكس حجم الرهانات النفسية قبل أن يكون تكتيكية.

هدف غوردون غيّر السيناريو… ولكن مؤقتًا

دخل المنتخبان الشوط الثاني بعقلية مختلفة تمامًا، بعدما أدرك كل منهما أن مباراة بهذه الندية قد تُحسم بتفصيل صغير أو خطأ واحد. وارتفع نسق اللعب بشكل واضح، مع زيادة سرعة نقل الكرة، وتقدم خطوط الفريقين إلى الأمام، في محاولة لفرض الأمر الواقع مبكرًا.

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وكانت إنجلترا صاحبة الضربة الأولى، عندما استغلت في الدقيقة 54 أول هفوة حقيقية في التنظيم الدفاعي الأرجنتيني. فبعد تحرك سريع على الجهة اليمنى، مرر مورغان روجرز كرة متقنة إلى أنتوني غوردون، الذي استغل المساحة خلف الدفاع ووضع الكرة في الشباك، مانحًا "الأسود الثلاثة" أفضلية ثمينة في توقيت مثالي.

غير أن الهدف لم يربك المنتخب الأرجنتيني، بل كان بمثابة الشرارة التي أشعلت المباراة. فقد تخلّى أشبال ليونيل سكالوني عن حذرهم، ورفعوا إيقاع الضغط إلى أقصى درجة، مع تقدم الظهيرين إلى الهجوم، وزيادة كثافة اللاعبين في الثلث الأخير، بينما بدأ ميسي يتحرك بحرية أكبر بين الخطوط، وأصبح إنزو فيرنانديز وماك أليستر أكثر جرأة في التقدم لدعم الهجمات.

التراجع الإنجليزي… نقطة التحول

بعد هدف التقدم، اتخذ المدرب الإنجليزي قرارًا بدا منطقيًا للوهلة الأولى، إذ عزز الخط الخلفي بالتحول إلى منظومة دفاعية قوامها خمسة مدافعين، مع تراجع لاعبي الوسط إلى مسافات قريبة من منطقة الجزاء. كان الهدف واضحًا: إغلاق العمق أمام ميسي، وإجبار الأرجنتين على اللجوء إلى الكرات العرضية أو التسديدات البعيدة.

لكن ما بدا قرارًا دفاعيًا محسوبًا، تحول تدريجيًا إلى نقطة التحول الأبرز في المباراة. فالتراجع المبالغ فيه منح المنتخب الأرجنتيني السيطرة الكاملة على الكرة، وسمح له ببناء الهجمات بهدوء ودون أي ضغط حقيقي في وسط الملعب.

وأصبحت الكرة تتحرك باستمرار بين أقدام إنزو فيرنانديز وماك أليستر ودي بول، بينما أخذ ميسي يتجول بحرية بين الخطوط بحثًا عن الثغرة التي قد تحسم اللقاء.

ومع مرور الدقائق، تحول الضغط الأرجنتيني إلى حصار كامل حول منطقة جزاء إنجلترا. لم يعد "الأسود الثلاثة" قادرين على الخروج بالكرة أو الاحتفاظ بها لأكثر من بضع ثوانٍ، وتحولت كل محاولة لتشتيت الكرة إلى هجمة جديدة للأرجنتين.

وغابت المرتدات التي كان من المفترض أن يستغلها الإنجليز، بسبب اتساع المسافات بين هاري كين وبقية زملائه، وعجز الفريق عن نقل الكرة من مناطقه إلى الثلث الهجومي.

بيكفورد يقاوم… لكن وحده لا يكفي

في خضم العاصفة الأرجنتينية، تحول جوردان بيكفورد إلى خط الدفاع الأخير، بل إلى السبب الرئيسي في بقاء إنجلترا متقدمة حتى الدقائق الأخيرة. فمع تراجع زملائه إلى محيط منطقة الجزاء، وجد الحارس نفسه في مواجهة سيل متواصل من المحاولات، ليتحمل عبئًا يفوق ما يمكن أن يتحمله أي حارس مهما بلغت قدراته.

وقبل فترة الترطيب مباشرة، أنقذ بيكفورد مرماه من هدف محقق بتصدٍ استثنائي، قبل أن يبتسم له الحظ عندما تكفلت العارضة بإبعاد رأسية أرجنتينية كانت في طريقها إلى الشباك. ولم تكد الجماهير الإنجليزية تلتقط أنفاسها حتى عاد الحارس للتألق مجددًا بإبعاد رأسية أخرى من مسافة قريبة، مؤكدًا أنه يعيش واحدة من أفضل مبارياته في البطولة.

ورغم تألقه اللافت، فإن كرة القدم لعبة جماعية، ولم يكن بإمكان بيكفورد وحده الصمود أمام هذا الكم الهائل من الهجمات. فغياب الضغط على حامل الكرة، واستمرار تراجع الخطوط الإنجليزية، ومنح لاعبي الأرجنتين الوقت والمساحة لإعادة بناء الهجمات مرة تلو الأخرى، جعل الحارس يخوض معركة غير متكافئة.

ميسي… القائد الذي حسم التفاصيل

رغم الرقابة اللصيقة التي فرضتها إنجلترا عليه في الشوط الأول، نجح ليونيل ميسي في التحرر تدريجيًا مع مرور الوقت، مستفيدًا من تراجع المنافس إلى مناطقه واتساع المساحات بين خطوطه. ومع كل دقيقة، كان قائد الأرجنتين يزداد تأثيرًا، ليتحول إلى العقل المدبر لكل هجمة، واللاعب الذي تمر عبره معظم الكرات في الثلث الأخير.

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ولم يكن ميسي يبحث عن الحلول الفردية بقدر ما كان يدير إيقاع المباراة. فقد تنقل بحرية بين العمق والأطراف، وجذب أكثر من مدافع في كل مرة يستلم فيها الكرة، ما خلق مساحات استغلها زملاؤه للدخول إلى مناطق الخطورة.

كما لعب دور صانع الألعاب الحقيقي، فاختار التمريرة المناسبة في التوقيت المناسب، وأجبر الدفاع الإنجليزي على إعادة تمركزه باستمرار.

وجاءت لحظة تأثيره الحاسم في الدقيقة 85، عندما مرر الكرة إلى إنزو فيرنانديز على مشارف منطقة الجزاء، ليفاجئ الأخير الجميع بتسديدة صاروخية من نحو 25 مترًا سكنت شباك جوردان بيكفورد وأعادت الأرجنتين إلى المباراة.

ولم يكتف بذلك، ففي الوقت بدل الضائع، وبينما كانت المباراة تتجه نحو وقت إضافي، عاد ميسي ليقدم تمريرة حاسمة أخرى داخل منطقة الجزاء، استغلها لاوتارو مارتينيز برأسية متقنة، مانحًا منتخب بلاده هدف التأهل إلى النهائي.

لكن تأثير ميسي تجاوز الأرقام والتمريرتين الحاسمتين. فقد كان القائد الحقيقي داخل الملعب، يطالب بالكرة في أصعب اللحظات، ويمنح زملاءه الهدوء والثقة كلما ازدادت الضغوط. كما قاد الضغط الأمامي في أكثر من مناسبة، وشارك في استعادة الكرة، وتحرك باستمرار لخلق زوايا تمرير جديدة، وهو ما جعل الدفاع الإنجليزي عاجزًا عن توقع مكان ظهوره التالي.

وما لفت الأنظار أيضًا كان جاهزيته البدنية. فعلى الرغم من بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره، لم يظهر عليه أي تراجع في الرغبة أو الالتزام أو القدرة على الركض في الدقائق الأخيرة، بل بدا وكأنه يزداد حضورًا كلما اقتربت المباراة من نهايتها.

شخصية البطل تظهر مجددًا

كما حدث أمام مصر في دور الـ16، أثبت المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى أن قوته لا تكمن في المهارة الفنية فقط، بل في شخصيته الذهنية وقدرته على التعامل مع اللحظات الحرجة.

ورغم مرور الدقائق لصالح المنتخب الإنجليزي، لم تفقد الأرجنتين هدوءها. استمرت في تدوير الكرة، وفرضت ضغطًا متواصلًا، ورفعت نسق الهجمات تدريجيًا دون أن تقع في فخ الكرات العشوائية أو التسرع في إنهاء الهجمات. هذا الصبر التكتيكي كان أحد أهم مفاتيح العودة، إذ واصل اللاعبون البحث عن الثغرة المناسبة حتى وجدوها في الدقائق الأخيرة.

كما لعبت الخبرة دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن الفريق. فوجود لاعبين مثل ليونيل ميسي، وإنزو فيرنانديز، ولاوتارو مارتينيز منح الأرجنتين هدوءًا كبيرًا في أصعب فترات المباراة، بينما بدا الفريق وكأنه يرفض الاعتراف بإمكانية الخسارة، حتى مع اقتراب صافرة النهاية.

وفي المقابل، ظهر الفارق الذهني بين المنتخبين بوضوح. فكلما اقتربت المباراة من نهايتها، ازدادت ثقة الأرجنتينيين بقدرتهم على التسجيل، بينما بدأت ملامح التوتر والإرهاق تظهر على لاعبي إنجلترا، الذين انشغلوا بالحفاظ على التقدم أكثر من البحث عن هدف ثانٍ يقتل المباراة. هذا التحول النفسي انعكس داخل الملعب، إذ أصبح لاعبو الأرجنتين أكثر جرأة في اتخاذ القرار، مقابل تراجع الثقة لدى منافسهم.

ولهذا، فإن الفوز على إنجلترا لم يكن مجرد انتصار درامي أو تأهل إلى نهائي كأس العالم، بل كان دليلًا جديدًا على نضج هذا المنتخب وقدرته على الجمع بين الجودة الفنية، والانضباط التكتيكي، والصلابة الذهنية. وهي عناصر غالبًا ما تصنع الفارق في المباريات الكبرى، وتمنح أصحابها أفضلية عندما تصبح التفاصيل الصغيرة هي الفيصل في تحديد هوية البطل.