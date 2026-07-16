بالفيديو.. بيلينغهام يكشف كواليس المشادة مع ميسي

كشف لاعب وسط منتخب إنجلترا جود بيلينغهام، حقيقة المشادة الكلامية التي جمعته بقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الشوط الأول من مواجهة المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن ما حدث لم يكن بالخطورة التي صوّرها البعض.

وأوضح بيلينغهام أن الحوار جاء عقب احتساب مخالفة لصالح المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن النقاش اقتصر على وجهات النظر بشأن إحدى اللقطات التحكيمية.

وقال اللاعب الإنجليزي: "إن الأمر لم يتجاوز نقاشا عاديا داخل أرض الملعب"، مضيفا: "إن البعض ربما يبالغ في تفسير ما جرى، بينما لم يكن هناك أي خلاف حقيقي مع قائد الأرجنتين".

تفاصيل المشادة داخل الملعب

وكشف بيلينغهام جانبا من الحديث الذي دار بينه وبين ميسي، موضحا أنه رأى وجود مخالفة لمصلحة إنجلترا في لقطة سابقة، بينما رد ميسي بالإشارة إلى تدخل تعرض له، ليجيبه اللاعب الإنجليزي بأن قوته البدنية تمكنه من تحمل مثل هذه الاحتكاكات. وأكد أن الحوار انتهى سريعا ولم يترك أي أثر خارج إطار المنافسة الطبيعية التي تشهدها المباريات الكبرى.

إشادة خاصة بقائد الأرجنتين

ورغم خروج منتخب بلاده من البطولة، حرص بيلينغهام على الإشادة بميسي، معتبرا أن اللعب أمام أحد أعظم لاعبي كرة القدم يمثل شرفا كبيرا لأي لاعب.

كما أشار إلى أن الهزيمة كانت مؤلمة، لكنها لا تقلل من قيمة التجربة أو من المكانة التي يحظى بها قائد المنتخب الأرجنتيني في تاريخ اللعبة.

اعتذار لجماهير إنجلترا

واختتم بيلينغهام تصريحاته برسالة مؤثرة إلى جماهير المنتخب الإنجليزي، معربا عن حزنه الشديد بعد ضياع فرصة جديدة للتتويج بكأس العالم.

وأكد أنه كان يتمنى أن يكون ضمن الجيل الذي يعيد المنتخب الإنجليزي إلى منصة التتويج، معربا عن أسفه لعدم تحقيق تطلعات الجماهير، ومقدما اعتذاره لهم بعد الخروج من الدور نصف النهائي أمام الأرجنتين.