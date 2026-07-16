بالفيديو.. الجزائري عيسى ماندي يعود إلى الليغا

أعلن نادي ليفانتي تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي في صفقة انتقال حر، ليعود صاحب الـ34 عاما إلى الدوري الإسباني بعد غياب، بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2028.

وسيخضع ماندي للفحوصات الطبية قبل الالتحاق بتدريبات الفريق تحت قيادة المدرب لويس كاسترو، في خطوة يعول خلالها النادي على خبرة المدافع الجزائري لتعزيز خطه الخلفي خلال المواسم المقبلة.

ويملك ماندي معرفة كبيرة بأجواء الكرة الإسبانية، بعدما خاض خمس سنوات بقميص ريال بيتيس بين عامي 2016 و2021، حيث تحول تدريجيا إلى إحدى ركائز الفريق الدفاعية، وشارك معه في المسابقات الأوروبية، قبل الانتقال إلى فياريال، الذي منحه فرصة خوض تجارب أكبر على المستوى القاري، من بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

بعد ذلك خاض ماندي محطة فرنسية مع ليل، حيث حافظ على حضوره رغم تقدمه في السن، إذ شارك خلال الموسم الماضي في 40 مباراة، منها 29 مواجهة في الدوري الفرنسي و11 في الدوري الأوروبي، مؤكدا أن الخبرة لا تزال أحد أبرز أسلحته.

وتأتي عودة ماندي إلى إسبانيا بعد مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية، حيث خرج محاربو الصحراء من دور الـ32، في مشاركة أضافت فصلا جديدا إلى مسيرة مدافع يعد من أكثر اللاعبين الجزائريين خبرة في الملاعب الأوروبية.

ويأمل ليفانتي أن يمنحه ماندي ما قدمه طوال مسيرته: هدوءا في بناء اللعب، صلابة في المواجهات الدفاعية، وقيادة داخل غرفة الملابس، مستفيدا من خبرة لاعب خاض أكثر من عقد في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.