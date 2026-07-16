بدبابة من الحرب العالمية.. احتفالات جنونية للأرجنتين بالتأهل لنهائي المونديال (فيديو)

احتشد الآلاف من المشجعين الأرجنتينيين في ساحة سوبريمونتي بمدينة فيلا دي ميرلو، اليوم الخميس، في احتفالات صاخبة أعقبت فوز منتخب بلادهم المثير على إنجلترا وتأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

في مشهد غير مألوف، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، دبابة تاريخية من طراز "شيرمان إم 4" (Sherman M4) تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، وهي تجوب شوارع المدينة وسط حشود غفيرة من المشجعين.

واعتلى العشرات من أنصار "التانغو" ظهر الدبابة التاريخية العسكرية، ملوحين بالأعلام الأرجنتينية والقمصان الزرقاء والبيضاء، ومرددين الأهازيج والهتافات الحماسية احتفالاً بهذا العبور المونديالي.

تقليد مونديالي بدأ من قطر 2022

وأفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن الدبابة التاريخية خطفت الأضواء بالكامل، بعدما شقت طريقها ببطء بين آلاف المشجعين في شوارع المدينة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الدبابة، التي تعود ملكيتها لأحد سكان منطقة كاربينتيريا المجاورة، عادت لتتصدر المشهد الاحتفالي مجدداً، بعد أن كانت قد سجلت حضوراً بارزاً سلفاً خلال احتفالات التتويج التاريخي للأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

"ريمونتادا" مثيرة تقود الأرجنتين للنهائي

وكان المنتخب الأرجنتيني قد انتزع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، إثر فوز دراماتيكي على نظيره الإنجليزي بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي الذي استضافته مدينة أتلانتا الأميركية.

ونجح "راقصو التانغو" في قلب تأخرهم بهدف نظيف إلى انتصار متأخر ومثير، ليضربوا موعداً نارياً مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية المرتقبة التي ستحدد بطل العالم للنسخة الحالية.