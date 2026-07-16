بالفيديو.. ميسي يفتح النار: الأرجنتين الأفضل في العالم "وإن لم يعترف أحد"

قال قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي إن تأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم يعكس شخصية الفريق وروحه الجماعية، واصفا الفوز على إنجلترا بأنه يحمل سياقا تاريخيا خاصا.

وكانت إنجلترا في طريقها إلى بلوغ النهائي الثاني في تاريخها بعد عام 1966 عندما توجت بلقبها الوحيد، بعدما تقدمت بهدف أنتوني غوردون (55)، لكن الأرجنتين فعلتها كما درجت العادة في مبارياتها الثلاث الأخيرة بقلب الطاولة بهدفين لإنزو فيرنانديز (85) والبديل لاوتارو مارتينيز (90+2) إثر تمريرتين حاسمتين من ميسي.

وقال ميسي عن التأهل إلى النهائي: "ما يقدمه هذا المنتخب أمر لا يُصدق. إنه دليل جديد على شخصيتنا، وعزيمتنا، وروحنا الجماعية، والطريقة التي نلعب بها معا، وقوتنا، وصبرنا في إدارة المباريات. كان الأمر رائعا بحق".

وأضاف: "رددنا هذا طوال البطولة، وها نحن نبلغ النهائي مجددا، للمرة الثانية على التوالي. بالطبع أنا سعيد للغاية. القصة لم تنتهِ بعد".

مواجهة خاصة للغاية

وعن مواجهة إنجلترا، أضاف: "تحدثنا عن هذا الأمر قبل المباراة. في النهاية، كانت مجرد مباراة كرة قدم، لكنها كانت مواجهة خاصة للغاية، ولا سيما لأنها أمام إنجلترا، بكل ما تحمله من سياق تاريخي. ومن بين جميع مواجهات نصف النهائي التي كان يمكن أن نخوضها، كانت هذه المباراة التي أردنا الفوز بها بشدة".

ويأتي تلميح ميسي في أعقاب رفع لاعبي منتخب بلاده لافتة كتب عليها "جزر مالفيناس أرجنتينية" عقب فوزهم على إنجلترا، في إشارة إلى نزاع على سيادة هذه الجزر تحول إلى صراع مسلح عام 1982.

وتطالب الأرجنتين بالسيادة على جزر مالفيناس، الأرخبيل الصغير الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، منذ احتلالها من قبل البريطانيين عام 1833.

وعن النهائي المرتقب أمام إسبانيا قال ميسي: "إنه منتخب رائع يضم لاعبين مميزين، ويقدم كرة قدم بمستوى عالٍ جدا. أعرفهم جيدا، كما أعرف فلسفتهم الكروية التي جرى بناؤها وتطويرها بعناية على مر السنين".

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وأضاف: "سبق أن واجهت بعض هؤلاء اللاعبين عندما كنت في برشلونة، وما زلت أتابع هذا المنتخب. ستكون مباراة خاصة للغاية، ونهائيا استثنائيا".

من ناحية أخرى، تحدث ميسي بشكل أكثر وضوحا للإعلام الأرجنتيني حيث قال في تصريحات لشبكة تي واي سي (TYC) عقب اللقاء: "أعتقد أننا لو كنا هزمنا أمام إنجلترا، لخرج البعض وقالوا كلاما أقرب إلى الهراء، لكننا لم نعطهم تلك الفرصة".

وفي تصريحات بعدها مباشرة لشبكة دي سبورتس (DSports) قال ميسي: "نحن أفضل فريق في العالم خلال آخر 4 سنوات، رضي البعض أم لم يرضوا، وسواء اعترفوا بذلك وقالوه أم لا".