سر الدقيقة 79.. الرقم السحري الذي أرعب خصوم الأرجنتين في المونديال

أظهر المنتخب الأرجنتيني أداء قتاليا لا يعرف الاستسلام خلال النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما أكدته الأرقام والإحصائيات.

وقلب "راقصو التانغو" أمس تأخرهم 0-1 أمام إنجلترا إلى فوز مثير بهدفين لواحد، وذلك في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة التي جرت على ملعب أتلانتا، لحساب نصف نهائي المونديال.

وعدّل إنزو فيرنانديز النتيجة لمنتخب الأرجنتين (1-1) في الدقيقة 85، ثم أحرز لاوتارو مارتينيز هدف الفوز (2-1) في الدقيقة الثانية بعد التسعين.

ولم يكن ما فعله منتخب الأرجنتين وليد الصدفة، فقد أصبحت "الريمونتادا عادة مألوفة" لحامل اللقب في البطولة، على حد تعبير صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

أهداف قاتلة

وجاء أكثر من 80% من الأهداف التي سجلها منتخب الأرجنتين في مراحل خروج المغلوب بالمونديال الحالي، في الدقائق الأخيرة.

وهز "راقصو التانغو" شباك منافسيهم 11 مرة في الأدوار الإقصائية، 9 منها جاءت بعد الدقيقة 79، بنسبة بلغت 81.8% من إجمالي الأهداف.

وتتضمن هذه البيانات الأهداف التي سجلها لاعبو الأرجنتين في الأشواط الإضافية ضد كاب فيردي وسويسرا في الدورين الـ 32 وربع النهائي على التوالي.

وتعكس هذه الإحصائية "القوة الذهنية" التي يتمتع بها منتخب الأرجنتين الساعي للحفاظ على لقبه، ورفع الكأس للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد أعوام 1978 و1986 و2022.

وكانت مباراة الأرجنتين ضد مصر في دور الـ 16 هي الأكثر دلالة على ذلك، إذ تأخر حامل اللقب بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، وبعدها قلب الأمور تماما لصالحه في الدقائق الأخيرة.

الأهداف التي سجلها منتخب الأرجنتين بعد الدقيقة 79 في الأدوار الإقصائية لمونديال 2026:

الأرجنتين 3-2 كاب فيردي في دور الـ 32 (هدفان في الأشواط الإضافية).

الأرجنتين 3-2 مصر في دور الـ 16 (3 أهداف).

الأرجنتين 3-1 سويسرا في الدور ربع النهائي (هدفان في الأشواط الإضافية).

إنجلترا 1-2 الأرجنتين في الدور نصف النهائي (هدفان).

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وعن ذلك قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني في تصريحات أدلى بها مؤخرا "كرة القدم ليست مجرد تكتيك وإإستراتيجية، بل هي أيضا قلب وغريزة".

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لكأس العالم، التي ستُقام يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.