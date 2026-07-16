رغم غيابه عن التسجيل أمام إنجلترا.. كيف استعاد ميسي صدارة هدافي مونديال 2026 من مبابي؟

استعاد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026، رغم أنه لم يهز الشباك في فوز منتخب بلاده على إنجلترا (2-1) في نصف النهائي، مساء الأربعاء.

ويتساوى ميسي مع قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي برصيد 8 أهداف لكل منهما، إلا أن قائد الأرجنتين تقدم في سباق الحذاء الذهبي بفضل معيار الحسم الأول الذي تعتمده لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عند تساوي اللاعبين في عدد الأهداف.

التمريرات الحاسمة رجحت كفة ميسي

وصنع ميسي هدفي الأرجنتين أمام إنجلترا، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين لكل من إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليرفع رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة في البطولة.

في المقابل، يملك مبابي 3 تمريرات حاسمة، وهو ما منح ميسي الأفضلية في ترتيب الهدافين رغم تساويهما في عدد الأهداف.

وسيحصل النجمان على فرصة أخيرة لتعزيز رصيدهما، إذ يخوض ميسي المباراة النهائية أمام إسبانيا الأحد المقبل، بينما يواجه مبابي منتخب إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث السبت.

ماذا لو استمر التعادل؟

إذا أنهى اللاعبان البطولة متساويين في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، فسيكون معيار الحسم التالي هو عدد دقائق اللعب، حيث تذهب جائزة هداف البطولة إلى اللاعب الذي سجل المعدل نفسه من الأهداف في عدد أقل من الدقائق.

وحتى الآن، خاض ميسي دقائق أكثر من مبابي، ما يمنح النجم الفرنسي الأفضلية في هذا المعيار إذا تساويا أيضا في عدد التمريرات الحاسمة.

أما إذا استمر التعادل بعد احتساب جميع المعايير، فإن الجائزة ستُمنح للاعبين معا.