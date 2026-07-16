ألمانيا تدير ظهرها لإنفانتينو.. شكوك أوروبية تهدد حلم الولاية الثالثة

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء 15 يوليو/تموز 2026، امتناعه عن التوقيع على خطاب يدعم إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وأوضح الاتحاد الألماني، في بيان نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، أن قيادته ستعقد مناقشات لبحث الخطوات اللاحقة في هذا الشأن.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن مدير الفيفا، الأذربيجاني إيلخان محمدوف، قاد تحركات لحشد الدعم والتأييد لصالح إنفانتينو بين الاتحادات الأوروبية الـ16 المشاركة في بطولة كأس العالم الجارية، والتي من المقرر أن تُختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.

ويسعى إنفانتينو، الذي يتولى رئاسة المنظمة الدولية منذ عام 2016، للفوز بولاية ثالثة وأخيرة تمتد حتى عام 2031، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا (الكونغرس) المزمع عقده في المغرب العام المقبل.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد امتنع عن التصويت لصالح إنفانتينو في انتخابات عام 2023 التي فاز بها بالتزكية. ورغم تحسن العلاقات بين الجانبين نسبيًا منذ ذلك الحين، فإن رئيس الاتحاد الألماني، بيرند نويندورف، يواجه اتهامات وانتقادات مستمرة من وسائل الإعلام المحلية بمهادنة رئيس الفيفا وعدم توجيه انتقادات كافية لسياساته.

وفي سياق متصل، يواجه إنفانتينو موجة انتقادات حادة تزامنت مع بطولة كأس العالم الحالية، على خلفية أزمة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون؛ إذ قرر الاتحاد الدولي تعليق عقوبة إيقاف اللاعب بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب من إنفانتينو مراجعة القرار. وفي المقابل، نفى رئيس الفيفا أن يكون لطلب ترامب أي تأثير على القرار المتخذ.

وأثارت هذه الخطوة غضب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي اعتبر أن الفيفا "تجاوز الخطوط الحمراء" بقراره هذا. كما قدمت منظمة "فير سكوير" (FairSquare) المعنية بالحقوق الرياضية شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية ضد إنفانتينو بصفته عضوًا فيها، متهمة إياه بانتهاك الميثاق الأولمبي واللوائح الأخلاقية المتعلقة بالحياد السياسي عبر تعاطيه مع طلب الرئيس الأمريكي.

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يُذكر أن إنفانتينو لا يواجه حتى الآن أي منافس رسمي في الانتخابات المقبلة، ويعد حصوله على دعم اتحادات أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا كافيًا لضمان فوزه بولاية رئاسية جديدة.