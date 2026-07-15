نيجيريا تسخر من فرنسا بعد سقوطها أمام إسبانيا في نصف نهائي المونديال

في لفتة طريفة تعكس أجواء التنافس والمشاكسات في عالم الساحرة المستديرة، استغل المنتخب النيجيري خروج نظيره الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم 2026 ليسخر من "الديوك" عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستحضراً ذكرى انتصاره التاريخي على إسبانيا قبل 28 عاماً.

جاءت هذه السخرية بعدما أخفق المنتخب الفرنسي في حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إثر تعرضه لخسارة موجعة يوم الثلاثاء أمام المنتخب الإسباني (الماتادور) بهدفين دون رد.

وعقب انتهاء المباراة، نشر الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا (النسور الخضر) على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) رسالة قصيرة وساخرة وُجهت بشكل مباشر إلى المنتخب الفرنسي، تعليقاً على صعوبة المهمة التي فشل فيها الفرنسيون، حيث كُتب فيها: "الفوز على إسبانيا ليس بالأمر السهل".

ذكريات 1998.. مفارقة المضيف والسقوط

وتحمل التغريدة النيجيرية في طياتها استحضاراً لواحد من أبرز الانتصارات في تاريخ المشاركات الأفريقية بكأس العالم؛ حين فجرت نيجيريا مفاجأة مدوية في دور المجموعات من مونديال 1998 بالفوز على إسبانيا (3-2).

والمفارقة أن تلك النسخة التاريخية التي شهدت هذا الانتصار الأفريقي كانت فرنسا بالذات هي من تستضيفها على أراضيها.

وقد أسفرت تلك النتيجة حينها عن خروج المنتخب الإسباني مبكراً من دور المجموعات، بعد أن أنهى منافساته في المركز الثالث، تاركاً بطاقتي التأهل لمنتخب نيجيريا الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وباراغواي التي حلت وصيفاً بخمس نقاط.

وبينما يودع المنتخب الفرنسي البطولة خالي الوفاض، يواصل "الماتادور" الإسباني مسيرته بثبات، حالماً بمعانقة الذهب والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ليعيد أمجاد جيله الذهبي الذي حقق إنجاز عام 2010 في جنوب أفريقيا.