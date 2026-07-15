استراحة 30 دقيقة.. تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم عام 2026، بعدما قرر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى ما بين 25 و30 دقيقة، لإقامة عرض فني ضخم خلال النهائي.

وبحسب صحيفة ذا تايمز (The Times)، سيشارك في هذا العرض عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا، وفرقة بي تي إس (BTS)، وبيرنا بوي، وفرقة كولدبلاي، على أن يتوزع ظهورهم بين حفل ما قبل المباراة والعرض الرئيسي خلال الاستراحة.

ورغم أن قوانين اللعبة تنص على أن فترة الاستراحة لا تتجاوز 15 دقيقة، فإن الصحيفة أوضحت أن الحكم المكلف بإدارة النهائي سيصادق على تمديدها، في خطوة تؤكد أن فيفا رتب جميع الجوانب التنظيمية لهذا القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها فيفا هذا النموذج، إذ سبق أن امتدت استراحة نهائي كأس العالم للأندية إلى 24 دقيقة بسبب عرض فني مماثل، وهو ما أثار آنذاك انتقادات من الفريقين المشاركين، تشيلسي وباريس سان جيرمان.

من جانبه، أكد مدير العمليات في كأس العالم هايمو شيرغي أن الحفل الختامي سيجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، وسيختتم الأجواء الاحتفالية للبطولة قبل تتويج البطل.

وقد يؤثر هذا في نسق المباراة، خاصة بالنسبة للمنتخبات التي تعتمد على الإيقاع العالي والاستحواذ، كما يمنح اللاعبين وقتا أطول لاستعادة أنفاسهم مقارنة بما تنص عليه القوانين المعتادة، في انتظار أن يكشف فيفا خلال الأيام المقبلة التفاصيل الكاملة لهذا التنظيم الاستثنائي.