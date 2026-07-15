رياضة|كأس العالم 2026

استراحة 30 دقيقة.. تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم

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epaselect epa13110863 The match ball of the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
فيفا قرر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين في نهائي كأس العالم (الأوروبية)
Published On 15/7/2026

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تغيير غير مسبوق في نهائي كأس العالم عام 2026، بعدما قرر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى ما بين 25 و30 دقيقة، لإقامة عرض فني ضخم خلال النهائي.

وبحسب صحيفة ذا تايمز (The Times)، سيشارك في هذا العرض عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، من بينهم جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا، وفرقة بي تي إس (BTS)، وبيرنا بوي، وفرقة كولدبلاي، على أن يتوزع ظهورهم بين حفل ما قبل المباراة والعرض الرئيسي خلال الاستراحة.

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ورغم أن قوانين اللعبة تنص على أن فترة الاستراحة لا تتجاوز 15 دقيقة، فإن الصحيفة أوضحت أن الحكم المكلف بإدارة النهائي سيصادق على تمديدها، في خطوة تؤكد أن فيفا رتب جميع الجوانب التنظيمية لهذا القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي يعتمد فيها فيفا هذا النموذج، إذ سبق أن امتدت استراحة نهائي كأس العالم للأندية إلى 24 دقيقة بسبب عرض فني مماثل، وهو ما أثار آنذاك انتقادات من الفريقين المشاركين، تشيلسي وباريس سان جيرمان.

من جانبه، أكد مدير العمليات في كأس العالم هايمو شيرغي أن الحفل الختامي سيجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، وسيختتم الأجواء الاحتفالية للبطولة قبل تتويج البطل.

وقد يؤثر هذا في نسق المباراة، خاصة بالنسبة للمنتخبات التي تعتمد على الإيقاع العالي والاستحواذ، كما يمنح اللاعبين وقتا أطول لاستعادة أنفاسهم مقارنة بما تنص عليه القوانين المعتادة، في انتظار أن يكشف فيفا خلال الأيام المقبلة التفاصيل الكاملة لهذا التنظيم الاستثنائي.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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