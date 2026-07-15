نجم الأرجنتين يدعو "لاستلهام روح مارادونا" قبل مباراة إنجلترا في نصف نهائي المونديال

دعا الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر زملاءه إلى استلهام تجربة مواطنهم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، في سعيهم إلى التفوق على إنجلترا الأربعاء في أتلانتا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتشكل المواجهة المرتقبة بين العملاقين تجديدا لمنافسة بلغت ذروتها في كأس العالم 1986 في المكسيك.

وسجل مارادونا هدفي الأرجنتين في الدور ربع النهائي آنذاك، الأول الشهير بـ"يد الرب"، ثم هدفا فرديا رائعا يعد من بين أعظم الأهداف التي سُجلت في تاريخ كأس العالم.

ومضت الأرجنتين لاحقا وأحرزت اللقب، وهو إنجاز كررته في عام 2022 بقيادة ليونيل ميسي، وكان ماك أليستر ضمن التشكيلة.

روح مارادونا

وقال ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، للصحافيين الثلاثاء: "لا أعرف إن كان ذلك مجرد صدفة أم لا، لكنني خلال الأيام القليلة الماضية بدأت أشاهد مقاطع فيديو لدييغو، ولمباراة 1986 وأشياء أخرى تساعدك بطبيعة الحال وتجعلك ترغب في مشاهدتها واستذكارها".

وأضاف "دييغو يمثل الكثير بالنسبة للبلاد، وآمل أن نتمكن من القيام بشيء مماثل لما حققوه في عام 1986″، علما أن والده كارلوس لعب إلى جانب مارادونا مع منتخب الأرجنتين وفي بوكا جونيورز.

واعترف اللاعب البالغ 27 عاما بأن مهارات مارادونا كانت استثنائية، وقال: "كان قادرا على تنفيذ أمور يحملها في داخله، ومن المستحيل تقريبا القيام بتلك الأشياء.. ربما ليو (ميسي) وحده قادر على فعل ذلك".

وستكون مباراة الأربعاء أول مواجهة بين المنتخبين في كأس العالم منذ عام 2002، فيما تسعى الأرجنتين إلى بلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا، والثالث في أربع نسخ.

وقال ماك أليستر إن إنجلترا لم تلعب حتى الآن في مونديال 2026 بالحدة نفسها المعروفة في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "لا أعرف إن كان ذلك مرتبطا بالحر أو المناخ أو أي شيء آخر. لكن من الواضح أنهم منتخب رائع ونكن له احتراما كبيرا".

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وختم: "أتوقع أن تُلعب مباراة الغد بكثير من الاندفاع، وبالطبع مع الكثير من التوتر لدى الطرفين".