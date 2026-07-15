رياضة|كأس العالم 2026|المملكة المتحدة

نبأ سار من داخل معسكر إنجلترا قبل مباراة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم

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England's German head coach Thomas Tuchel speaks to defender #03 Nico O'Reilly and midfielder #04 Declan Rice as they take the hydration break during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens on July 11, 2026.
لاعبا منتخب إنجلترا ديكلان رايس ونيكو أورايلي مع المدرب توماس توخيل (الفرنسية)
Published On 15/7/2026

أكد المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم توماس توخيل الثلاثاء أن لاعب الوسط ديكلان رايس جاهز للمشاركة أساسيا في نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين حاملة اللقب الأربعاء في أتلانتا.

وقال توخيل للصحافيين في أتلانتا عشية المواجهة: "الجميع جاهز للبدء والجميع شارك في التدريب باستثناء جاريل (كوانساه) الموقوف وجوردان هندرسون المصاب".

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وسيغيب هندرسون بعد تعرضه لكسر في ذراعه إثر حادث عرضي غريب في نهاية فوز إنجلترا على المكسيك، إحدى الدول الثلاث المضيفة، في الدور ثمن النهائي.

وكان رايس يعاني من المرض وخرج بين الشوطين في الفوز على النرويج في ربع النهائي.

وقال توخيل: "رايس جاهز للبدء وقد تعافى بالقدر الممكن".

England's midfielder #04 Declan Rice controls the ball during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Norway and England at Miami Stadium in Miami Gardens on July 11, 2026.
ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا (الفرنسية)

كما أعرب المدرب الألماني عن حماسه لرؤية إنجلترا تجدّد منافستها التاريخية مع الأرجنتين.

وأضاف: "إنها منافسة كبيرة بين دولتين كبيرتين في كرة القدم. كل من يحب كرة القدم ويتابع كأس العالم يعرف ذلك ويعرف ما الذي تحمله هذه المواجهة".

وتابع: "نتوقع مباراة قوية ومشحونة بالعواطف، مع تقلبات كثيرة في مجريات اللعب".

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

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