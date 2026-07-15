ليس ميسي ولا مبابي.. واين روني يختار نجم مونديال 2026

اختار واين روني، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، مواطنه جود بيلينغهام كأفضل لاعب في كأس العالم 2026 حتى الآن، مؤكدا أن نجم ريال مدريد فرض نفسه كأحد أبرز وجوه البطولة بعدما قاد "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي.

ويعيش بيلينغهام بطولة استثنائية؛ إذ سجل ستة أهداف خلال ست مباريات، ليقترب من صدارة هدافي المونديال التي يتنافس عليها كيليان مبابي وليونيل ميسي، متأخرا عنهما بفارق هدفين فقط، فيما يتساوى في الرصيد نفسه مع زميله وقائد المنتخب هاري كين.

وقال روني في برنامجه "ذا واين روني شو": "عندما نتحدث عن أفضل اللاعبين في العالم، عادة ما تتجه الأنظار إلى مبابي أو هالاند، لكن بالنسبة لي بيلينغهام كان أفضل لاعب في هذه البطولة".

وأضاف: "ربما لم يصل تماما إلى تلك المستويات مع ريال مدريد هذا الموسم، لكنه في كأس العالم أظهر شخصية لاعب كبير".

لاعب المواعيد الكبرى

أثبت بيلينغهام أنه أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في البطولات الكبرى مع إنجلترا، بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في كأس العالم وبطولات أمم أوروبا.

وسجل لاعب الوسط الإنجليزي في دور المجموعات أمام كرواتيا وبنما، قبل أن يواصل تألقه في الأدوار الإقصائية بتسجيل ثنائية أمام المكسيك والنرويج، ليصبح أحد أبرز أسباب وصول إنجلترا إلى مواجهة الأرجنتين في نصف النهائي.

ويرى روني أن سر تألق بيلينغهام لا يرتبط فقط بموهبته الفنية، بل بعقليته التنافسية، قائلا: "يمتلك الطاقة والشغف والرغبة والاندفاع، وهذه صفات نادرة بين اللاعبين الكبار".

وتابع: "الكثير من النجوم يعتمدون على المهارة والفنيات، لكن جود لديه الجوع للانتصار. إنه يخوض أصعب المباريات ويقدم أفضل مستوياته، وهذا ما تحبه الجماهير الإنجليزية".

نسخة جديدة من روني

لم يخفِ روني إعجابه بتشابه شخصية بيلينغهام مع بداياته مع المنتخب الإنجليزي، قائلا: "إنه يذكرني بنفسي. أحيانا تشاهده وتقول هذا اللاعب عبقري، وفي لحظة أخرى تفكر: لا تندفع كثيرا ولا ترتكب خطأ قد يكلفك الطرد".

وأضاف: "كانت هناك شكوك حوله سابقا، لكنه أسكت جميع المشككين في أكبر بطولة عالمية".

ثنائية كين وبيلينغهام تحمل حلم إنجلترا

يشكل بيلينغهام وهاري كين الثنائي الأبرز في مشوار إنجلترا بالمونديال، بعدما سجلا معا 12 هدفا من أصل 13 هدفا للمنتخب في البطولة.

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وإذا سجل أحدهما أمام الأرجنتين فسيصبح صاحب الرقم القياسي لأكثر لاعب إنجليزي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة كبرى، متجاوزا الرقم الذي حققه غاري لينيكر عام 1986 وكين نفسه عام 2018 برصيد ستة أهداف.

ورغم إشادته الكبيرة ببيلينغهام، يرى روني أن هاري كين سيظل مفتاح حلم إنجلترا بالتتويج، قائلا: "إذا فزنا باللقب، أعتقد أن هاري كين سيكون اللاعب الذي يقودنا إلى المجد".

كما حذر روني دفاع الأرجنتين من خطورة مهاجم بايرن ميونخ، مؤكدا أن كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز سيواجهان اختبارا صعبا أمام قدرته على التحرك وصناعة المساحات.

وقال: "إذا كان كين في أفضل حالاته، فلن يتمكنا من التعامل معه. إنه كابوس للمدافعين، وإذا حصل على المساحة والوقت المناسبين فسيمزق خط الدفاع".