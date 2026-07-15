تفوق على نسخة 2022.. سر الأداء المذهل لميسي في مونديال 2026

كشف تقرير فرنسي عن سر الحالة البدنية المميزة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال النسخة الحالية من كأس العالم، والتي أثارت دهشة عشاق كرة القدم وأصبحت محل اهتمام دائم من وسائل الإعلام المختلفة حول العالم.

وظهر ميسي البالغ من العمر 39 عاما، خلال مونديال عام 2026 بلياقة بدنية مدهشة على حد وصف صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية، والتي جاءت نتاج "إدارة ذكية لجهوده، بالإضافة إلى إعداد مُركّز للغاية".

أرقام ميسي في كأس العالم

وخاض ميسي 530 دقيقة خلال المونديال الحالي في 6 مباريات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير، اثنتين منها امتدتا لشوطين إضافيين (ضد كاب فيردي وسويسرا)، وسجّل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وجاءت هذه البيانات في وقت حامت فيه الشكوك حول قدرة ميسي على خوض مباريات بهذا الحجم وفي منافسة كبرى مثل كأس العالم.

وقالت تقارير عديدة إن ميسي لم يعد قادرا على الانطلاق بالكرة بسرعة كما كان في عصره الذهبي، إذ يُشاهد في غالب المباريات وهو يمشي داخل الملعب ولا يضغط على المنافسين إلا ما ندر، ولا يقوم بواجبات دفاعية، كل ذلك كي يكون "أكثر فتكا ودقة" في الناحية الهجومية.

ورغم حالة التشكيك هذه، فإن البيانات الخاصة بميسي خلال مونديال عام 2026 كشفت عن مفاجأة مدوية مفادها أن حالته البدنية أفضل من تلك التي كان عليها في مونديال قطر عام 2022.

ووفقا لبيانات عديدة أبرزتها الصحيفة الفرنسية، فإن ميسي كان يركض في مونديال عام 2022 بسرعة قصوى بلغت 29.38 كم/ساعة، زادت في المونديال الحالي بنسبة 5% لتصل إلى 30.9 كم/ساعة.

وقال إسماعيل غالانشو المدرب المتخصص في التغذية الرياضية "يمكنني القول حرفيا إن ميسي في حالة بدنية أفضل في هذا المونديال مقارنة بالسابق رغم مرور أربع سنوات".

وعند سؤاله عن الطريقة التي فعل ميسي بها ذلك، أجاب "لا يمكنني الإفصاح عن ذلك، لكنني سعيد جدا بالنتيجة وبتفاني وجهود ليو في السنوات الأخيرة".

إعداد مكثف

وتؤكد الصحيفة أن طول مسيرة ميسي في الملاعب لم يكن ليتحقق لو لم يغيّر نظام غذائه تماما عما كان عليه في بداياته المهنية.

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فبعد أن كان يفضل تناول البيتزا والنقانق واللحوم الحمراء والمشروبات الغازية، تبنى لاحقا نظاما غذائيا صحيا ومتوازنا منذ حوالي 15 عاما تحت إشراف الإيطالي جوليانو بوسير.

ومن أجل الوصول إلى النسخة الحالية من كأس العالم في أفضل حالة ممكنة، ألزم ميسي نفسه بإعداد خاص جدا منذ عودة منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم في فبراير/شباط الماضي.

وخضع ميسي لبرنامج شاق لرفع مستوى لياقته تدريجيا، فإلى جانب الحصص التدريبية مع إنتر ميامي التزم ببرنامج آخر برفقة مُعد بدني شخصي ركّز فيه على القوة والشدة وتعديل الأحمال.

ويأمل الجمهور الأرجنتيني في أن يواصل ميسي أداءه المذهل فيما تبقى من البطولة، بدءا من الدور نصف النهائي حين يواجه "التانغو" الليلة عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، المنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

ويسعى ميسي ورفاقه بقوة لمواصلة حملة الدفاع عن لقب النسخة الماضية، وإذا فازوا على إنجلترا تنتظرهم مواجهة صعبة أخرى في النهائي، ضد إسبانيا التي فازت في نصف النهائي الأول على فرنسا بهدفين دون رد.