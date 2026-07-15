لم يسبقه إليه أحد.. منتخب إسبانيا يطارد مجدا تاريخيا في المونديال

يقف المنتخب الإسباني على بُعد 90 دقيقة أو ربما 120 دقيقة من تحقيق إنجاز استثنائي غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وبلغ منتخب إسبانيا أمس المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره الفرنسي 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب دالاس لحساب الدور نصف النهائي.

ويخوض "لا روخا" المباراة النهائية يوم الأحد المقبل المقررة على ملعب نيويورك ضد الفائز من نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين حامل اللقب وإنجلترا والتي ستنطلق عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ثلاثية تاريخية

وإذا تمكن المنتخب الإسباني من الفوز في النهائي والتتويج باللقب، سيصبح أول منتخب في التاريخ يحقق "ثلاثية تاريخية مذهلة" على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

وفي تلك الحالة سيصبح منتخب إسبانيا للرجال أول فريق في التاريخ يُتوج بالبطولات الثلاث الكبرى في آن واحد، في إشارة إلى فوز "لا روخا" بلقب النسخة الماضية من كأس أوروبا إضافة إلى ذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

نتائج منتخب إسبانيا للرجال في المنافستين المذكورتين:

إسبانيا 2-1 إنجلترا (نهائي كأس أوروبا يورو 2024).

إسبانيا 5-3 فرنسا بعد التمديد (نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024).

وعاش منتخب إسبانيا فترة ذهبية قبل 18 عاما تقريبا، عندما تُوج مرتين متتاليتين بكأس أوروبا (يورو 2008 و2012)، توسطهما كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010.

لكن في ذلك الوقت حصدت الأرجنتين ذهبية أولمبياد بكين 2008 على حساب نيجيريا، ثم المكسيك في أولمبياد لندن 2012 بالفوز في النهائي على البرازيل.

وتُقام منافسات كرة القدم للرجال في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية بقيودٍ عمرية، إذ يشارك فيها اللاعبون تحت سن 23 عاما يُضاف إليهم 3 لاعبين كبار.

إنجاز غير مسبوق

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه لم يسبق لأي منتخب في التاريخ أن حقق الألقاب الثلاثة الكبرى بهذا الترتيب (القارة، الأولمبياد، كأس العالم)، ولا بغيره.

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ويُعتبر منتخب أوروغواي هو أول فريق في العالم يحصد ذهب الأولمبياد ثم يفوز بكأس العالم، وقد حدث ذلك في دورتي باريس 1924 وأمستردام 1928 ثم تُوج بأول مونديال في التاريخ عام 1930، لكن بينهما كانت الأرجنتين هي من تُوجت بكوبا أمريكا عام 1929.

أما منتخب إيطاليا فقد تُوج بكأس العالم مرتين متتاليتين عامي 1934 و1938، وبينهما حصد ذهبية أولمبياد برلين 1936، وحينها لم تكن بطولة كأس أوروبا موجودة من الأساس، وقد رأت النور عام 1960.

وفي عام 1972 تُوجت ألمانيا الغربية بكأس أوروبا (يورو 1972) ثم كأس العالم 1974، أما أولمبياد مونتريال 1976 فحصدت ذهبيتها ألمانيا الشرقية، وبالتالي "منتخبان واتحادان مختلفان في سياق جيوسياسي مختلف" على حد وصف الصحيفة.

حدث على مستوى السيدات

حقق منتخب الولايات المتحدة للسيدات هذا الإنجاز مرتين، مستفيدا من أن فرق السيدات في الأولمبياد لا تخضع لقيود عمرية.

وجاءت الأولى بعد تتويج سيدات الولايات المتحدة بذهبية أولمبياد أتلانتا 1996، ثم كأس العالم 1999، وأخيرا الكأس الذهبية (بطولة كونكاكاف) عام 2000.

وتكرّر الإنجاز نفسه بحصدهن ذهبية أولمبياد لندن 2012، ثم الكأس الذهبية 2014 وبعدهما كأس العالم 2015.