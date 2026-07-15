شاهد.. هكذا احتفل ملك إسبانيا وعائلته بالتأهل إلى نهائي المونديال

احتفل الملك فيليب السادس بتأهل منتخب بلاده إسبانيا للمباراة النهائية لكأس العالم عام 2026، مع عائلته بطريقة خطفت الأضواء.

وبلغ منتخب إسبانيا بطل أوروبا، نهائي مونديال عام 2026، بعد فوزه المستحق على نظيره الفرنسي 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب دالاس، لحساب الدور نصف النهائي.

احتفال ملكي

ونشر القصر الملكي الإسباني مقطع فيديو ظهر فيه الملك فيليب السادس وزوجته ليتيثيا إلى جانب ابنتيهما ليونور وصوفيا وهم يتابعون المباراة ويتفاعلون مع مجرياتها باهتمام وترقب شديدين، مرتدين قميص منتخبهم الوطني.

وغرد الحساب الرسمي للقصر الملكي الإسباني على منصة إكس "إسبانيا في النهائي. لقد أثبتم مجددا لماذا أنتم أحد أعظم المنتخبات في العالم".

وأضاف "الآن، ومع وقوف بلد بأكمله إلى جانبكم، حان وقت القتال من أجل اللقب. شكرا لأنكم جعلتمونا نستمتع بهذه المسيرة. فلنمضِ قدما نحو الفوز!".

من جانبه أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك فيليب السادس، هنأه والفريق بالفوز على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية "إنه لفخر كبير أن يتصل بنا ملكنا وأن يهتم بنا ويشجعنا باستمرار. نحن فخورون بأن نكون سببا في سعادة بلد بأكمله يخرج إلى الشوارع، مع جيل يتمتع بروح معنوية تستحق الثناء".

وزاد المدرب "سنستمتع بهذا الإنجاز، لكن تبقى الخطوة الأكثر صعوبة، علينا أن نتحسن وهذا ما نعمل عليه حاليا".

مواساة ماكرون

وفي المقابل، حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواساة منتخب بلاده عقب الخسارة، التي جاءت في يوم الباستيل الوطني.

وقال ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ إسبانيا على هذا التأهل. شكرا للفريق على حمل ألوان بلادنا بكل التزام. الهزيمة الليلة مؤلمة، لكن هذا الفريق شاب ومليء بالوعود".

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وخلال المباراة، وضع ميكيل أويارزابال منتخب إسبانيا في المقدمة بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يضيف بيدرو بيرو هدف الاطمئنان الثاني بعد 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

ويلتقي المنتخب الإسباني في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع الفائز من مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نيويورك، وسيكون النهائي الثاني في تاريخه، بعد الأول في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 حينما توج بلقبه الوحيد.