ليسا كين وبيلينغهام.. ثنائي إنجليزي خفي يقلق منتخب الأرجنتين

لم يوجه الإعلام الأرجنتيني أنظاره إلى هاري كين أو جود بيلينغهام، رغم أنهما يتصدران المشهد الهجومي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، بل اعتبر أن مفتاح إيقاف "الأسود الثلاثة" يكمن في مكان آخر تماما.

وقبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نصف النهائي، سلطت صحيفة كلارين (Clarín) الضوء على لاعبين وصفتهما بأنهما القلب النابض لمنظومة المدرب توماس توخيل، مؤكدة أن تحييدهما قد يكون الطريق الأقصر أمام الأرجنتين لبلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا.

ويصطدم المنتخبان مساء الأربعاء في مدينة أتلانتا، في مواجهة مرتقبة لحجز البطاقة الثانية إلى النهائي، حيث ينتظر المنتخب الإسباني الفائز بعد تأهله من نصف النهائي الأول.

كين وبيلينغهام؟.. لكن الخطر يبدأ من الوسط

قدم هاري كين وجود بيلينغهام بطولة مميزة، بعدما سجلا 12 هدفا من أصل 13 أحرزتها إنجلترا في كأس العالم، كان آخرها ثنائية بيلينغهام في الفوز المثير على النرويج (2-1) بعد التمديد في ربع النهائي.

ورغم الإشادة الكبيرة بالثنائي، رأت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مفتاح قوة منتخب المدرب توماس توخيل يبدأ من لاعبي الوسط.

ووصف التقرير ديكلان رايس بأنه "عنصر التوازن" في تشكيلة إنجلترا، مشيرا إلى أنه يؤمن الحماية لقلبي الدفاع، ويغطي تقدم الظهيرين، كما يقود عملية بناء اللعب من الخلف.

أما إليوت أندرسون، فرأت الصحيفة أنه "الخيط الذي يربط أجزاء الفريق"، موضحة أنه يتحرك باستمرار لاستلام الكرة، ثم يدير اللعب ويعيد تمركزه بسرعة، بما يمنح المنتخب الإنجليزي انسيابية كبيرة في الاستحواذ.

خطة سكالوني للحد من خطورة إنجلترا

واعتبرت الصحيفة أن نجاح الأرجنتين في الضغط على رايس وأندرسون قد يكون أحد أهم مفاتيح التأهل إلى النهائي.

وأوضحت أن المدرب ليونيل سكالوني مطالب بعدم الاكتفاء بالضغط على المدافعين، بل توجيه الضغط أيضا نحو ثنائي الوسط لمنعهما من استلام الكرة والتقدم بها.

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ورجحت أن يتولى جوليان ألفاريز قيادة الضغط الأول، بينما يناوب رودريغو دي بول وإنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر على مراقبة لاعبي الوسط، في حين يتحرك ليونيل ميسي بحرية لإغلاق خطوط التمرير أو استغلال المساحات عند افتكاك الكرة.

تحذير من فقدان الكرة

وحذرت "كلارين" كذلك من خطورة فقدان الكرة في وسط الملعب أمام المنتخب الإنجليزي، مؤكدة أن رايس وأندرسون يمتلكان القدرة على تحويل الاسترجاع السريع للكرة إلى هجمات مباشرة عبر الأطراف.

وأشارت إلى أن أي كرة مفقودة قد تنتهي بانطلاقة من أنتوني غوردون، أو تحرك قطري من بوكايو ساكا، أو مراوغة حاسمة من جود بيلينغهام.

وختمت الصحيفة بأن أفضل وسيلة لإبطال مفعول إنجلترا تتمثل في حرمانها من المساحات في العمق، وإجبارها على بناء الهجمات ببطء ودفعها للاعتماد على الكرات العرضية، بدل السماح لها بالهجمات السريعة عبر الوسط.