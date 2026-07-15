رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

ليسا كين وبيلينغهام.. ثنائي إنجليزي خفي يقلق منتخب الأرجنتين

حفظ

England's Morgan Rogers, Jude Bellingham, Harry Kane and Dan Burn, from left, celebrate et the end of the World Cup quarterfinal soccer match between Norway and England in Miami Gardens, Fla., Saturday, July 11, 2026. (AP Photo/George Walker IV)
منتخب إنجلترا يخوض مباراة قوية مع الأرجتتين في كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)
Published On 15/7/2026

لم يوجه الإعلام الأرجنتيني أنظاره إلى هاري كين أو جود بيلينغهام، رغم أنهما يتصدران المشهد الهجومي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، بل اعتبر أن مفتاح إيقاف "الأسود الثلاثة" يكمن في مكان آخر تماما.

وقبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في نصف النهائي، سلطت صحيفة كلارين (Clarín) الضوء على لاعبين وصفتهما بأنهما القلب النابض لمنظومة المدرب توماس توخيل، مؤكدة أن تحييدهما قد يكون الطريق الأقصر أمام الأرجنتين لبلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويصطدم المنتخبان مساء الأربعاء في مدينة أتلانتا، في مواجهة مرتقبة لحجز البطاقة الثانية إلى النهائي، حيث ينتظر المنتخب الإسباني الفائز بعد تأهله من نصف النهائي الأول.

كين وبيلينغهام؟.. لكن الخطر يبدأ من الوسط

قدم هاري كين وجود بيلينغهام بطولة مميزة، بعدما سجلا 12 هدفا من أصل 13 أحرزتها إنجلترا في كأس العالم، كان آخرها ثنائية بيلينغهام في الفوز المثير على النرويج (2-1) بعد التمديد في ربع النهائي.

ورغم الإشادة الكبيرة بالثنائي، رأت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن مفتاح قوة منتخب المدرب توماس توخيل يبدأ من لاعبي الوسط.

ووصف التقرير ديكلان رايس بأنه "عنصر التوازن" في تشكيلة إنجلترا، مشيرا إلى أنه يؤمن الحماية لقلبي الدفاع، ويغطي تقدم الظهيرين، كما يقود عملية بناء اللعب من الخلف.

أما إليوت أندرسون، فرأت الصحيفة أنه "الخيط الذي يربط أجزاء الفريق"، موضحة أنه يتحرك باستمرار لاستلام الكرة، ثم يدير اللعب ويعيد تمركزه بسرعة، بما يمنح المنتخب الإنجليزي انسيابية كبيرة في الاستحواذ.

BELGRADE, SERBIA - SEPTEMBER 09: Declan Rice and Elliot Anderson of England interact during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Serbia and England at Rajko Mitic Stadium on September 09, 2025 in Belgrade, Serbia. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
أندرسون (يمين) ورايس ثنائي انجليزي حذرت منه الصحافة الأرجنتينية (غيتي)

خطة سكالوني للحد من خطورة إنجلترا

واعتبرت الصحيفة أن نجاح الأرجنتين في الضغط على رايس وأندرسون قد يكون أحد أهم مفاتيح التأهل إلى النهائي.

وأوضحت أن المدرب ليونيل سكالوني مطالب بعدم الاكتفاء بالضغط على المدافعين، بل توجيه الضغط أيضا نحو ثنائي الوسط لمنعهما من استلام الكرة والتقدم بها.

إعلان

ورجحت أن يتولى جوليان ألفاريز قيادة الضغط الأول، بينما يناوب رودريغو دي بول وإنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر على مراقبة لاعبي الوسط، في حين يتحرك ليونيل ميسي بحرية لإغلاق خطوط التمرير أو استغلال المساحات عند افتكاك الكرة.

Argentina's head coach Lionel Scaloni gestures on the touchline during the 2026 World Cup football tournament quarter-final match between Argentina and Switzerland at the Kansas City Stadium in Kansas City on July 11, 2026.
سكالوني مدرب الأرجنتين يستعد لمواجهة منتخب انجلترا في نصف نهائي كأس العالم. (الفرنسية)

تحذير من فقدان الكرة

وحذرت "كلارين" كذلك من خطورة فقدان الكرة في وسط الملعب أمام المنتخب الإنجليزي، مؤكدة أن رايس وأندرسون يمتلكان القدرة على تحويل الاسترجاع السريع للكرة إلى هجمات مباشرة عبر الأطراف.

وأشارت إلى أن أي كرة مفقودة قد تنتهي بانطلاقة من أنتوني غوردون، أو تحرك قطري من بوكايو ساكا، أو مراوغة حاسمة من جود بيلينغهام.

وختمت الصحيفة بأن أفضل وسيلة لإبطال مفعول إنجلترا تتمثل في حرمانها من المساحات في العمق، وإجبارها على بناء الهجمات ببطء ودفعها للاعتماد على الكرات العرضية، بدل السماح لها بالهجمات السريعة عبر الوسط.

المصدر: بي بي سي

إعلان