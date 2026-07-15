"لا تعبثوا مع الدب".. تحذير ووكر للاعبي إنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين

في كل مرة تستعد فيها الفرق لمواجهة ليونيل ميسي، يتكرر السؤال ذاته: كيف يمكن إيقافه؟ لكن بالنسبة لمدافع إنجلترا ومانشستر سيتي السابق كايل ووكر، فإن هناك إجابة واحدة يعرفها جيدًا بعد سنوات من مواجهته الأسطورة الأرجنتينية: لا تحاولوا مراقبته رقابة فردية، لأن ذلك قد يمنحه الدافع لتقديم أفضل ما لديه.

وقبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم عام 2026، أطلق ووكر – لاعب بيرنلي حاليا – تحذيرا واضحا للمدرب توماس توخيل، مؤكدا أن أي محاولة لتقييد ميسي بلاعب واحد قد تتحول إلى سلاح ضد "الأسود الثلاثة".

"لو عرفت كيف أوقفه"

اعترف ووكر بأن أحدا لم ينجح في إيجاد الوصفة السحرية لإيقاف ميسي، قائلا: "لو كنت أعرف كيف أوقف ليونيل ميسي، ربما أصبحت أعظم مدرب في التاريخ. كثيرون حاولوا، لكن الجميع فشل".

وأضاف أن قائد الأرجنتين ما زال قادرا على حسم المباريات في أي لحظة، حتى وإن بدا بعيدا عن الأضواء خلال فترات طويلة من اللقاء.

وقال: "أحيانا يبدو وكأنه يتجول في الملعب دون تأثير، ثم فجأة ينفجر بالحياة. عندما تصل الكرة إلى قدميه، تكون الجودة مختلفة تماما".

تجربة شخصية مع الأسطورة

واستعاد ووكر إحدى مواجهاته مع ميسي عندما كان لاعبا في مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح: "سيطرنا عليه لنحو 70 دقيقة، ثم لعب كرة ثنائية مع كيليان مبابي وسددها في الزاوية العليا. تبذل كل ذلك المجهود لإيقافه، ثم يحسم المباراة بلمسة واحدة".

ويرى المدافع الإنجليزي أن هذه القدرة على صناعة الفارق في لحظة واحدة هي ما يجعل ميسي، بالنسبة إليه، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

لماذا لا تنجح الرقابة الفردية؟

ورغم اعترافه بأن ميسي لا يشارك كثيرا في الواجبات الدفاعية، شدد ووكر على أن الأرجنتين تبني منظومتها بالكامل بما يسمح لقائدها بالحفاظ على طاقته للحظات الحاسمة.

وأضاف: "ناقشنا في بيرنلي فكرة مراقبته رجلا لرجل، لكنني لا أعتقد أنها ستنجح. بل على العكس، قد يعتبرها تحديا شخصيا لإثبات أنه لا يمكن إيقافه".

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ثم أطلق عبارته اللافتة: "لا تعبثوا مع الدب".

شهادات من غرفة ملابس مانشستر سيتي

وكشف ووكر أنه تحدث مرارا مع زميله السابق سيرخيو أغويرو عن ميسي، مشيرا إلى أن الأخير وصفه بأنه شخص متواضع للغاية، لكنه يمتلك شخصيته الخاصة داخل المجموعة، وهو أمر استحقه بعد مسيرة استثنائية توج خلالها بالكرة الذهبية ثماني مرات.

كما أشار إلى أنه يحتفظ بقميص ميسي في منزله إلى جانب قميصي نيمار وكيليان مبابي، بعدما واجه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية.

وقال مبتسما: "لم أكن أطلب قمصان اللاعبين عادة، لكن ميسي كان استثناء".

إشادة بمحاربي الأرجنتين

وأشاد ووكر أيضا بعدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني، وعلى رأسهم نيكولاس أوتاميندي، الذي وصفه بأنه "أحد أكبر المحاربين" الذين لعب إلى جانبهم أو ضدهم.

وقال إن أوتاميندي قد لا يمتلك الجودة الفنية التي يتمتع بها جون ستونز أو فينسنت كومباني أو روبن دياز، لكنه يملك شخصية قتالية استثنائية وذكاء كبيرا في إدارة المواجهات.

كما أثنى على جوليان ألفاريز، معتبرا أن انتقاله إلى أتلتيكو مدريد كان خطوة جريئة منحته فرصة ليصبح المهاجم الأول ويطور مستواه بعيدا عن ظل إيرلينغ هالاند في مانشستر سيتي.

قوة إنجلترا

ورغم احترامه الكبير للأرجنتين وميسي، شدد ووكر على أن إنجلترا تمتلك من الجودة ما يجعل المنافس مضطرا للقلق أيضا.

وكشف أنه بعث برسالة دعم إلى جون ستونز بعد تألقه أمام النرويج، كما تواصل مع مسؤولي المنتخب لتمني التوفيق للاعبين، وعلى رأسهم جوردان بيكفورد، وجود بيلينغهام، وجوردان هندرسون، وهاري كين.

وختم حديثه بالتأكيد أن مواجهة الأرجنتين ستكون أصعب اختبار لإنجلترا في البطولة، قائلا: "المكسيك كانت اختبارا، والنرويج كانت اختبارا آخر، لكن مواجهة بطل العالم، مع وجود ميسي في هذا المستوى، هي التحدي الأكبر حتى الآن. إنها فرصة كبيرة، ولا يجب على إنجلترا أن تضيعها".