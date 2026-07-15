"لا أطيق الإنجليز".. اعتراف مثير لنجم أمريكي سابق قبل موقعة الأرجنتين

اعترف اللاعب السابق لمنتخب الولايات المتحدة أليكسي لالاس، علنا برغبته في عدم فوز المنتخب الإنجليزي بالنسخة الحالية من كأس العالم.

وأعرب لالاس عن أمله في رؤية المنتخب الإنجليزي وهو يعاني ويخسر، دون أن يحدد إذا كان يريد حدوث ذلك في نصف النهائي أو المباراة النهائية.

اعترافات لالاس

وصرّح لالاس الذي مثل منتخب الولايات المتحدة في مونديال عام 1994، بأنه لا يطيق الإنجليز، وأنه سيجد صعوبة بالغة في رؤيتهم يرفعون الكأس في بلاده التي تحتفل بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال.

وقال لالاس في ظهور مع قناة "فوكس سبورتس" (FOX Sports) الأمريكية "يتفق الجميع على أن هذه هي البطولة الأكثر نجاحا في التاريخ، لكن بعض الأمور ستكون غير مقبولة بالنسبة لي".

وأضاف "على سبيل المثال أن تفوز إنجلترا باللقب بعد غياب دام 60 عاما، وأين على أرضنا!. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك بأي حال من الأحوال".

وتابع لالاس "أنا في حيرة من أمري. فمن ناحية، بالإمكان إقصاؤهم من نصف النهائي أمام الأرجنتين، لكن من ناحية أخرى أود أن يصلوا إلى النهائي وفيه يتجرعون مرارة الهزيمة بأقصى قدر ممكن وأن يشعروا بأسوأ ألم، وأن يخسروا بفارق هدف واحد".

لكن لالاس اعترف بقوة المنتخب الإنجليزي قائلا: "إنه فريق جيد حقا، بل أجرؤ على القول إنني أجد نفسي معجبا بهم".

هجوم أمريكي

وتأتي تصريحات لالاس بعد أيام قليلة من تعليقات صدرت عن زميل له أثارت ضجة كبرى، على حد وصف الصحيفة ذاتها.

وانتقد مايك غريلا عبر شبكة "سي بي إس سبورتس" (CBS sports) أسلوب لعب المنتخب الإنجليزي في مباراته ضد النرويج بربع النهائي.

منتخب إنجلترا بلغ نصف نهائي كأس العالم 2026 على حساب النرويج (الفرنسية)

وقال غريلا في انتقاده "الخبر السار هو أنه لم يتبق سوى مباراتين، نصف النهائي والنهائي، وأنكم (إنجلترا) قد تفوزون باللقب حقا لأول مرة منذ عام 1966، لكن الخبر السيئ هو أنكم في الواقع، لستم جيدين على الإطلاق في كرة القدم، أنتم فريق ليس جيدا بالكرة بل وسيئون جدا في التحولات".

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ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني حامل اللقب اليوم الأربعاء على ملعب أتلانتا في نصف النهائي الثاني، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.