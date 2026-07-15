قصة إسلام دجيد سبنس أول مسلم يرتدي قميص منتخب إنجلترا في المونديال

في مشهد غير مألوف لملايين المشاهدين، ركع دجيد سبنس على أرض الملعب رافعاً يديه نحو السماء ليشكر الله، عقب فوز إنجلترا المثير على النرويج في ربع نهائي البطولة يوم 11 يوليو/تموز. هذا الانتصار مهد الطريق لمواجهة تاريخية مرتقبة ضد الغريم التقليدي الأرجنتين في نصف النهائي.

لم تكن رحلة سبنس في هذه البطولة اعتيادية؛ فقد دخل المنافسات مرتدياً قناعاً من ألياف الكربون إثر كسر في الفك تعرض له خلال مباراة ضد تشيلسي في مايو/أيار 2026. ورغم دخوله كبديل في البداية، نجح في تحمل ضغوط مدربه ليثبت أقدامه كلاعب أساسي في خط الدفاع.

وقال المدافع الشاب: "كوني أول لاعب مسلم يمثل منتخب إنجلترا يعني لي الكثير.. إنه حلم الطفولة. لكن ما يسعدني حقا هو أن الأطفال يمكنهم استلهام الأمل من ذلك. أشعر أن الأمر يتجاوزني، وهو إرث رائع للأجيال القادمة".

وبينما ضمت منتخبات أوروبية منافسة مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الكثير من اللاعبين المسلمين، تأخرت إنجلترا. وعن هذا يقول زين غوندال (23 عاما)، وهو مشجع من لندن: "عندما علمت أنه مسلم، ازداد إعجابي به.. أنت ترى نفسك في هؤلاء اللاعبين إلى حد ما. لقد دافع بشكل مذهلا".

قصة إسلام سبنس

يعرف ريز رحمن، اللاعب السابق والمسؤول في رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA)، أهمية هذه اللحظة جيدا؛ فشقيقه زيش رحمن كان أول لاعب مسلم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

أمضى ريز 15 عاما في بناء بنية تحتية داعمة للاعبين المسلمين، شملت غرف الصلاة، وبرامج التوعية بشهر رمضان، وفترات الراحة لكسر الصيام. ومن خلال هذا العمل، التقى بسبنس في نادي توتنهام هوتسبير، وجلس معه خلال شهر رمضان لدعمه بعد عودته من الإصابة.

يؤكد رحمن أن سبنس اعتنق الإسلام قبل نحو عامين، مضيفاً: "إنه حديث العهد بالدين، لكنه أصبح قدوة. عليه أن يستمر في إلهام الآخرين بحسن خلقه. هذا الإنجاز لن يغيره كشخص، بل سيقربه من دينه".

ويشدد رحمن على أهمية عدم تحميل سبنس عبء مجتمع بأكمله، موضحاً أن "رحلة دجيد رسالة للاعبين المسلمين وعائلاتهم بأن الإيمان لا يحد من الطموح بل يعززه".

فخر ترافقه هواجس مجتمعية

في أروقة لندن، بدأت شرائح جديدة تتعرف على براعة سبنس. تقول شابنا زهير، مؤسسة مجموعة "ذا سين" (The Scene) التي توفر مساحات خالية من الكحول للمجتمعات الآسيوية، إنها جذبت حشودا لمتابعة مباريات كأس العالم. وتعلق على مشهد سبنس قائلة: "لم نَرَ قط لاعب كرة قدم إنجليزياً يفعل ذلك، لم أكن أعلم بإسلامه حتى رأيته يرفع يديه للسماء".

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لكن هذا الفخر لا يخلو من الحذر؛ إذ تخشى زهير من ردود فعل وسائل الإعلام في حال تعثر اللاعب، مشيرة إلى التعليقات السلبية التي تطالب المسلمين بـ "الاندماج" والتخلي عن هويتهم.

وهو ما يوافق عليه المشجع غوندال، الذي يرى أن التحديات تتجاوز كرة القدم وتصل إلى السياسة، محذراً من استغلال الساسة، أمثال نايجل فاراج، لحالة الاستياء العام لفرض آراء منقسمة، ومستذكراً الإساءات العنصرية التي طالت راشفورد وسانشو وساكا بعد نهائي "يورو 2020".

"كرة القدم للجميع"

بينما يركز البعض على التأثير الثقافي، يسلط كشاف المواهب مارك أوفيرال الضوء على العنصرية الهيكلية في كرة القدم. يستذكر أوفيرال كيف تجاهل كشافون كبار في الماضي لاعبين آسيويين ومسلمين "بدون سبب وجيه"، مفضلين اللاعب الأبيض حتى وإن تفوق اللاعبون الآخرون بأخلاقيات العمل، كما شهد هو بنفسه مع فريق شباب ساوثهول عام 2014 خلال صيامهم في رمضان.

لكن تألق سبنس يمنح أوفيرال تفاؤلا حذرا: "إنها لحظة تغير العقلية القائلة بأنك لا تستطيع الوصول.. لا تهم معتقداتك، كرة القدم لعبة للجميع".

لقد تجاوزت قصة دجيد سبنس حدود المستطيل الأخضر، لتلهم الثقافة الشعبية أيضاً، حيث أطلق المغني البريطاني بن سيبولا أغنية تكريمية توثق رحلة اللاعب، لتثبت أن أثر هذا الشاب بات يتردد صداه في كل زاوية من زوايا بريطانيا.