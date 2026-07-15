فيفا يحسم ملف منشطات لاعبي تونس بعد المشاركة في كأس العالم

أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملف المنشطات الخاص بعدد من لاعبي المنتخب التونسي المشاركين في كأس العالم 2026، بعدما أكد عدم وجود مخالفة تستوجب العقوبة، إثر ثبوت أن النتائج الإيجابية التي سجلتها اختبارات المنشطات كانت ناجمة عن استهلاك لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تُستخدم لحرق الدهون.

وتلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم، الثلاثاء، خطابا رسميا من فيفا يؤكد عدم معاقبة اللاعبين المعنيين، لتنتهي بذلك القضية بالنسبة إلى عدد منهم.

وأكد مصدر من الاتحاد التونسي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن القرار شمل ستة لاعبين هم: حازم المستوري، ريان اللومي، أيمن دحمان، سيباستيان تونكتي، محمد بلحاج محمود وحنبعل المجبري، بعد أن ثبت أنهم لم يتناولوا أي مواد محظورة أو منشطات بشكل متعمد.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن القرار لم يتناول في هذه المرحلة وضعية الثنائي إلياس السخيري وأنيس بن سليمان، اللذين ما تزال ملفاتهما محل متابعة.

وكان الاتحاد التونسي قد أوضح في وقت سابق أن النتائج الإيجابية التي ظهرت في اختبارات المنشطات تعود إلى استهلاك لحم بقر تم حقنه بمكملات غذائية تحتوي على مواد محظورة، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط بأي استخدام متعمد للمنشطات من جانب اللاعبين.

وأضاف المصدر ذاته أن عددا من لاعبي المنتخب كانوا ضحايا عدوى غذائية نتيجة تناول ذلك اللحم خلال فترة المشاركة في المونديال.

وجاء هذا الملف بالتزامن مع مشاركة صعبة للمنتخب التونسي في مونديال 2026، حيث غادر المنافسات من الدور الأول بعد ثلاث هزائم أمام السويد (5-1)، واليابان (4-0)، وهولندا (3-1).