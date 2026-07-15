رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

عقب الفوز على فرنسا.. دي لا فوينتي: إسبانيا أفضل منتخب في العالم

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain coach Luis De La Fuente celebrates after the match as they advance to the World Cup final REUTERS/Hannah Mckay
مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي يغادر سعيدًا ملعب مباراة فرنسا وإسبانيا (رويترز)
Published On 15/7/2026

أشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بلاعبيه واصفا إياهم بـ"أفضل منتخب في العالم" الثلاثاء بعد الفوز اللافت على فرنسا 2-0 في نصف نهائي كأس العالم.

وكان دي لا فوينتي كرر مرارا أن إسبانيا هي أفضل منتخب في البطولة، وبدا فخورا للغاية بعدما تفوقت "لا روخا" على فرنسا وحجزت مقعدها في نهائي كأس العالم المقرر الأحد.

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ومثل هذا الفوز تحفة تكتيكية جديدة للمدرب الإسباني الذي قاد "لا روخا" إلى إحراز لقب كأس أوروبا عام 2024، وحقق الآن انتصاره الثالث تواليا على فرنسا في المباريات الرسمية.

"إسبانيا أفضل منتخب بالعالم"

وقال دي لا فوينتي: "بدأنا قبل نحو أربع سنوات بفكرة، وظللنا أوفياء لهذه الفكرة، وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وأضاف: "واجهنا اليوم أحد أفضل المنتخبات الوطنية في العالم، لكنهم وجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم. وهذا أمر مختلف".

وسيخوض دي لا فوينتي أول ظهور لإسبانيا في نهائي كأس العالم منذ عام 2010.

وقال عن لاعبيه: "هؤلاء اللاعبون يستحقون كل شيء. يوما بعد يوم أظهروا التزامهم وتضامنهم وكرمهم وموهبتهم. إنهم يجعلون الصعب يبدو سهلا".

 

المصدر: الفرنسية

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