عقب الخسارة من إسبانيا.. ديشان: هل يصلح حكم المباراة لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟

"يجب الاعتراف بأننا كنا اليوم أقل مستوى بقليل".. هذا ما قاله مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الثلاثاء، عقب خسارة فرنسا أمام إسبانيا 0-2 في دالاس ضمن الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

وقال ديشان لقناة "إم 6": "هناك الكثير من خيبة الأمل. اللاعبون محطمون لأن طموحاتنا كانت كبيرة، حتى وإن كان يجب علينا أيضا أن نكون منطقيين ونعترف بأننا كنا اليوم أقل مستوى من الناحية الفنية أمام فريق أحسن التحكم في مجريات الأمور، بل وأكثر من ذلك. لكن المسؤولية تقع علينا أولا، ولا أريد اتهام أي طرف".

حكم المباراة سبب الهزيمة؟

كما تساءل ديشان عن مستوى حكم المباراة، السلفادوري إيفان بارتون، قائلا: "هل يملك الحكم المستوى المطلوب لإدارة نصف نهائي كأس العالم؟ لن أجيب عن ذلك. وليس لأننا خسرنا أقول هذا. كانت هناك العديد من الحالات، وغالبا ما ذهبت ضدنا أيضا، لكن السبب الأول يبقى أننا كنا أقل مستوى بقليل وأقل خطورة هجوميا مما كان يمكن أن نكون عليه، مع بعض الأخطاء الفنية والتمريرات التي كان من الممكن أن تخلق مواقف وفرصا".

وأضاف: "علينا أن نتقبل ذلك، فهذا هو أعلى مستوى في كرة القدم، حتى وإن كان مؤلما. لا أريد أن أتنكر لكل ما تم إنجازه، لكن في هذه المباراة تحديدا، أظهرت إسبانيا شيئا إضافيا".