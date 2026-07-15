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صفقة لودوغورتس تضع نجم مصر تحت مجهر الإعلام الإسرائيلي.. هل يواجه هبوعيل؟

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 3, 2026 Egypt players celebrate after Hossam Abdelmaguid scores the penalty past Australia's Mathew Ryan to win the shoot-out as Egypt qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Hannah Mckay
لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعد تسجيل حسام عبد المجيد ضربة الترجيح ضد أستراليا في مونديال 2026 (رويترز)
Published On 15/7/2026

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على صفقة الانتقال الوشيكة لمدافع منتخب مصر ونادي الزمالك لكرة القدم، حسام عبد المجيد، إلى صفوف نادي لودوغورتس رازغراد البلغاري، طارحة تساؤلات حول إمكانية خوضه مواجهة مرتقبة ضد نادي هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي ضمن تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

أثار موقع "والا" الإسرائيلي تكهنات حول موقف المدافع المصري الشاب في حال إتمام الصفقة، مشيرا إلى أن لودوغورتس رازغراد هو الخصم القادم لهبوعيل تل أبيب في التصفيات الأوروبية.

"هل سيلعب عبد المجيد ضد فريق إسرائيلي؟"

وأوضح الموقع أن هناك ثقة متبادلة في الأوساط الرياضية ببلغاريا ومصر بأن الصفقة ستحسم رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، متسائلا بوضوح: "هل سيلعب عبد المجيد ضد فريق إسرائيلي؟".

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 3, 2026 Egypt's Hossam Abdelmaguid celebrates scoring a penalty during the penalty shootout as Egypt qualify for the Round of 16 stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron
حسام عبد المجيد شارك مع منتخب مصر في مونديال 2026 (رويترز)

كما لفت التقرير الإسرائيلي الانتباه إلى مفارقة أخرى تنتظر المدافع المصري، وهي أنه سينضم إلى خط دفاع يضم بين صفوفه اللاعب الإسرائيلي عيدان نحمياس.

وأوضح موقع "والا" الإسرائيلي: "لكي يشارك في مباراتي هبوعيل تل أبيب يومي 23 و30 يوليو/تموز، عليه أولا الانتقال رسميا والتسجيل في القائمة الأوروبية للفريق، وحتى بعد ذلك قد يكون من المبكر مشاركته بسبب مسائل التأقلم والتنسيق مع بقية لاعبي الدفاع".

تفاصيل الصفقة المرتقبة

وتسير مفاوضات انتقال حسام عبد المجيد بخطوات متقدمة، حيث كشفت مصادر صحفية مصرية وموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، عن التوصل لاتفاق نهائي بين إدارة نادي الزمالك والنادي البلغاري.

وجاءت أبرز تفاصيل الاتفاق المالي كالآتي: يحصل نادي الزمالك على مبلغ 1.5 مليون يورو (نحو 1.6 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب. ويتضمن العقد شرطا يمنح الزمالك نسبة 20% من قيمة أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب من لودوغورتس إلى أي نادٍ آخر.

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وتترقب الجماهير المصرية حسم الصفقة رسميا، وما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن القائمة الأوروبية للفريق البلغاري وموقف اللاعب من المشاركة في المباريات القارية الحساسة.

المصدر: الجزيرة

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