الكاميرات أحبطت الخطة.. لصوص مقنعون يحاولون سرقة منزل لامين جمال

أحبط طاقم الأمن المكلف بحراسة منزل النجم الإسباني الشاب لامين جمال، جوهرة برشلونة، عملية سطو استهدفت المنزل في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكرت صحيفة "لا فانغارديا" (lavanguardia) الإسبانية اليومية، أن منزل لامين الكائن في منطقة إسبلوغيس دي يوبريغات، كان عُرضة لعملية سطو باءت بالفشل وبالتحديد عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي.

محاولة سرقة منزل لامين جمال

ورصدت كاميرات المراقبة التي تغطي محيط العقار من الداخل والخارج، شخصين وضعا أقنعة على الوجه، لكن أحدهما كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل والآخر رمادية.

وقام اللصان بتسلق أحد جدران منزل لامين، لكن الحادث لم يتطور لأكثر من ذلك، إذ نزلا بسرعة ولاذا بالفرار من المنطقة، بمجرد شعورهما بانكشاف أمرهما.

وعلى الفور أبلغ الأمن الخاص باللاعب الشرطة الكتالونية بالواقعة، التي حضرت إلى المنزل وتحققت من أن الواقعة لم تتعد كونها محاولة سرقة، ومع ذلك فتحت تحقيقا جنائيا لتحديد هوية اللصين.

اللافت أن إسبلوغيس دي يوبريغات التي تُعد من المناطق السكنية الفاخرة في برشلونة، شهدت في الوقت نفسه عمليتي سرقة، وتحقق الشرطة الآن فيما إذا كان اللصان هما نفس الشخصين اللذين حاولا السطو على منزل لامين.

منزل بيكيه السابق

وكان لامين جمال قد اشترى قبل أشهر العقار، الذي كان يملكه في السابق المدافع المعتزل جيرارد بيكيه وشريكته السابقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

ومنذ شرائه للمنزل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، شارك لامين صورا لمرافقه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشتهر لامين بشغفه باقتناء المجوهرات والساعات الفاخرة، وقد أظهر ذلك من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت هذه الحادثة بعد ساعات قليلة من تألق لامين جمال مع منتخب إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

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وساهم لامين في فوز "لا روخا" عندما حصل على ركلة جزاء سجل منها زميله ميكيل أويارزابال الهدف الأول في الدقيقة الـ22، وبعدها ظل مصدر إزعاج كبير للدفاعات الفرنسية.