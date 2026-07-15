نهاية حقبة ديشان.. زيدان على أعتاب قيادة فرنسا بعد مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية أن أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، يستعد لتسلم القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي "الديوك" خلال الأيام القليلة القادمة، خلفاً للمدرب التاريخي ديدييه ديشان الذي يسدل الستار على مسيرة حافلة استمرت 14 عاماً، وذلك فور انتهاء مشوار المنتخب في كأس العالم 2026.

وتولى ديشان الإشراف على منتخب فرنسا في عام 2012 وقاده إلى العديد من الإنجازات العالمية والأوروبية.

اتفاق وشيك وإعلان رسمي مرتقب

وفقاً للتسريبات الأخيرة التي أكدها خبير الانتقالات والصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، يخطط الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية مع مدرب ريال مدريد السابق بمجرد اختتام منافسات المونديال.

وأوضح رومانو أن زيدان رفض جميع العروض المغرية التي قُدمت له مؤخراً، مصمماً على تحقيق رغبته القديمة والمكشوفة في تدريب منتخب بلاده، وقيادة جيل ذهبي جديد من الموهوبين للحفاظ على مكانة فرنسا العالمية.

الوداع الأخير

ستكون مباراة تحديد المركز الثالث في المونديال ضد (إنجلترا أو الأرجنتين) هي المباراة الأخيرة التي يقود فيها ديشان منتخب فرنسا.

وجاءت الهزيمة في نصف النهائي أمام إسبانيا، بهدفي ميكيل أويارزابال (من ركلة جزاء) وبيدرو بورو، لتجهض حلم ديشان في إنهاء مسيرته ببلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي وتحقيق النجمة المونديالية الثالثة، بعد أن نجح في قيادة الديوك لنهائي روسيا 2018 (توج باللقب) ونهائي قطر 2022 (وصيفاً).

إرث تاريخي

يغادر ديشان منصبه تاركاً وراءه إرثاً تدريبياً فريداً؛ فخلال فترة ولايته الطويلة التي بدأت عام 2012، لم يودع كأس العالم قبل المربع الذهبي سوى مرة واحدة (في ربع نهائي البرازيل 2014 أمام ألمانيا التي توجت باللقب حينها).

وتحت قيادة ديشان، تحولت فرنسا إلى القوة المهيمنة تكتيكياً في كبرى البطولات؛ حيث تميز فريقه بالاستقرار والوصول المستمر إلى الأدوار المتقدمة.

الألقاب والبطولات

كأس العالم 2018 (روسيا): قاد فرنسا للتتويج باللقب المونديالي الثاني في تاريخها بعد الفوز على كرواتيا (4-2) في النهائي، ليدخل التاريخ كأحد القلائل الذين توجوا باللقب كلاعب (1998) وكمدرب.

دوري الأمم الأوروبية 2021: حقق لقب النسخة الثانية من البطولة بعد الفوز في مباراة نهائية مثيرة على منتخب إسبانيا (2-1).

وصيف كأس العالم 2022 (قطر): قاد المنتخب للوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي في ملحمة كروية تاريخية ضد الأرجنتين، وخسر بركلات الترجيح بعد التعادل (3-3).

وصيف كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016): قاد الديوك إلى النهائي على أرضهم ووسط جماهيرهم، وخسر أمام البرتغال بهدف نظيف في الأشواط الإضافية.