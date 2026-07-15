زاخو يخطف "الهداف" ويسجل رقما قياسيا تاريخيا في الدوري العراقي

أبرم نادي زاخو أكبر صفقة في تاريخ الدوري العراقي لكرة القدم بضم الأوزبكي شيرزود تيميروف، هداف الموسم الماضي، مقابل قرابة 4.2 ملايين دولار، وفق ما أعلن رئيسه الأربعاء.

وقال جيا أمين عثمان إن "عقد تيميروف يمتد لثلاثة مواسم مع زاخو ويبلغ 5.5 مليارات دينار عراقي (نحو 4.2 ملايين دولار أمريكي) في أعلى صفقة للاعب بتاريخ مسابقة الدوري العراقي".

وأضاف عثمان أن "اللاعب انتقل من نادي أربيل ليشكل القوة الهجومية الضاربة لنادي زاخو في المواسم الثلاثة المقبلة".

وقدمت إدارة زاخو لاعبها الجديد البالغ 27 عاما إلى وسائل الإعلام الأربعاء، ليكون أحد أبرز الاستقطابات الاحترافية.

ولم يسبق للاعب محترف أن وصل إلى قيمة صفقة تيميروف منذ السماح لأندية الدوري العراقي بإتمام الصفقات الاحترافية للاعبين الأجانب اعتبارا من موسم 2009-2010.

وواصل عثمان أن "سبب التعاقد مع تيميروف هو حصوله على لقب هداف الدوري العراقي للموسم الماضي وإمكانياته الفنية والروحية العالية التي تحلى بها ومساهمته مع أربيل في حصوله على المركز الثالث الموسم الماضي".

وأحرز تيميروف 28 هدفا، في صدارة هدافي الدوري بفارق 8 أهداف أمام المهاجم السوري للموصل علاء الدين الدالي، و9 أمام مهاجم دهوك بيتر كوركيس.

غير أن المدرب الإيطالي لمنتخب أوزبكستان فابيو كانافارو استبعد المهاجم من قائمة المنتخب لمونديال 2026 المقام حاليا في أمريكا الشمالية.

ولعب تيميروف سابقا مع نسف قرشي وباختاكور وكيتشي بالدوري الأوزبكي واحترف مع بيرسبوليس وبيكان الإيرانيين قبل أن ينتقل لصفوف أربيل الموسم الماضي.