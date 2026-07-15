رونالدو "الظاهرة" يدافع عن نيمار ويكشف مفاجأة بشأن مستقبله مع البرازيل

خرج الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو للدفاع عن نيمار، عقب موجة الانتقادات التي تعرض لها قائد منتخب البرازيل بعد وداع كأس العالم 2026، مؤكدا أن الوقت غير مناسب للحديث عن اعتزال اللاعب دوليا أو حسم مستقبله مع المنتخب.

وجاءت تصريحات رونالدو في ظل الجدل الواسع الذي أعقب خروج المنتخب البرازيلي من البطولة، وما صاحبه من تكهنات بشأن إمكانية إنهاء نيمار مسيرته الدولية بعد خيبة الأمل التي عاشها المنتخب.

وطالب "الظاهرة" رونالدو الجماهير ووسائل الإعلام بعدم ممارسة الضغوط على نيمار أو إصدار أحكام متسرعة بشأن مستقبله، مشددا على أن القرارات المصيرية لا ينبغي أن تُتخذ تحت تأثير مشاعر الإحباط التي أعقبت الإقصاء من كأس العالم.

وقال رونالدو: "إن الوقت الحالي لا يستدعي حسم أي قرار"، داعيا إلى منح اللاعب "فرصة لاستعادة توازنه النفسي بعد التجربة الصعبة التي مر بها مع المنتخب".

وأكد رونالدو أن الانتقادات أغفلت حجم التحديات التي واجهها نيمار قبل المشاركة في البطولة، مشيرا إلى أنه عاد إلى الملاعب بعد رحلة علاج طويلة إثر إصابة قوية أبعدته عن المنافسات لمدة عامين.

وتابع: "نيمار بذل مجهودا كبيرا من أجل اللحاق بكأس العالم، وهو ما يستحق التقدير بدلا من تحميله مسؤولية الخروج وحده".

أنشيلوتي قد يمنحه فرصة جديدة

وفجّر رونالدو مفاجأة عندما أشار إلى أن صفحة نيمار مع المنتخب البرازيلي لم تُطوَ بعد، معتبرا أن استعادة اللاعب لياقته البدنية والذهنية قد تفتح أمامه باب العودة من جديد.

وأضاف أن المدير الفني كارلو أنشيلوتي قد يرى في نيمار خيارا مهما ضمن مشروعه مع المنتخب، إذا نجح اللاعب في استعادة مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة.

وأثارت تصريحات رونالدو اهتماما واسعا في وسائل الإعلام العالمية، خاصة أنها جاءت في وقت يحيط فيه الغموض بمستقبل نيمار الدولي، ورغم الانقسام بين الجماهير بشأن استمرار قائد المنتخب البرازيلي، فإن دعم أحد أبرز أساطير الكرة البرازيلية يمنح اللاعب دفعة معنوية، ويُبقي الباب مفتوحا أمام عودته لتمثيل منتخب بلاده في المستقبل.