"خيبة أمل هائلة".. أول تصريح من كيليان مبابي بعد الخروج أمام إسبانيا

أعرب قائد فرنسا كيليان مبابي عن أسفه بعد خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم على يد إسبانيا (0-2) الثلاثاء في أرلينغتون قرب دالاس، مؤكداً أنه "لم يقدم المباراة التي كان يريد تقديمها".

وقال المهاجم الفرنسي لقناة "إم 6": "أعتقد أننا لم نقدم المباراة التي كنا نريدها، سواء من الناحية التكتيكية أو حتى الفنية أو على مستوى الأداء العام الذي قدمناه. وعندما لا تقدم ما يُفترض بك تقديمه في نصف نهائي كأس العالم، فإنك لا تفوز".

خيبة أمل هائلة

واعترف بوجود "خيبة أمل هائلة"، مشيراً إلى أن "الزرق" ارتكبوا "الكثير من الأخطاء الفنية" أمام الإسبان، ما حال دون قدرتهم على "إيذائهم في اللحظات التي كان ينبغي فيها القيام بذلك".

وأضاف "إسبانيا التزمت بخطتها وبالهوية التي اشتهرت بها، فهي فريق يحب الاستحواذ على الكرة والتحكم بإيقاع المباراة. كان هدفنا الضغط عليهم عالياً لمنعهم من فرض هذا الإيقاع، لأنهم أفضل منا في التحكم بالمباراة. لكننا لم ننجح في ذلك".

كما أعرب لاعب ريال مدريد الإسباني عن أسفه لأن لاعبي الوسط الإسبانيين فابيان رويز ورودري حصلا على "وقت كبير للعب".

وتابع "من الناحية الفنية، لم تكن التمريرات الأولى ولا اللمسات الأولى بالمستوى الذي يليق بنصف نهائي كأس العالم، وإذا كنا موضوعيين، فإننا لم نوفر جميع المقومات اللازمة لبلوغ النهائي اليوم".

وستلعب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث السبت في ميامي ضد إنجلترا أو الأرجنتين.

وأوضح مبابي الذي خاض النهائي في آخر نسختين: "كان حلماً بالنسبة إلينا أن نبلغ النهائي، وأن نمنح بلدنا فرصة مواصلة الحلم وصناعة التاريخ، عندما نفوز، نفوز ورؤوسنا مرفوعة، وعندما نخسر، يجب أن نخسر أيضاً ورؤوسنا مرفوعة".