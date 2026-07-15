رياضة|كأس العالم 2026|فرنسا

"خيبة أمل هائلة".. أول تصريح من كيليان مبابي بعد الخروج أمام إسبانيا

حفظ

France's forward #10 Kylian Mbappe reacts after losing the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026.
نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي يبدو حزينًا عقب الخروج من كأس العالم (الفرنسية)
Published On 15/7/2026

أعرب قائد فرنسا كيليان مبابي عن أسفه بعد خروج منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم على يد إسبانيا (0-2) الثلاثاء في أرلينغتون قرب دالاس، مؤكداً أنه "لم يقدم المباراة التي كان يريد تقديمها".

وقال المهاجم الفرنسي لقناة "إم 6": "أعتقد أننا لم نقدم المباراة التي كنا نريدها، سواء من الناحية التكتيكية أو حتى الفنية أو على مستوى الأداء العام الذي قدمناه. وعندما لا تقدم ما يُفترض بك تقديمه في نصف نهائي كأس العالم، فإنك لا تفوز".

France's forward #10 Kylian Mbappe reacts after losing the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026.
كيليان مبابي يحيي الجماهير الفرنسية عقب الخروج أمام إسبانيا (الفرنسية)

خيبة أمل هائلة

واعترف بوجود "خيبة أمل هائلة"، مشيراً إلى أن "الزرق" ارتكبوا "الكثير من الأخطاء الفنية" أمام الإسبان، ما حال دون قدرتهم على "إيذائهم في اللحظات التي كان ينبغي فيها القيام بذلك".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف "إسبانيا التزمت بخطتها وبالهوية التي اشتهرت بها، فهي فريق يحب الاستحواذ على الكرة والتحكم بإيقاع المباراة. كان هدفنا الضغط عليهم عالياً لمنعهم من فرض هذا الإيقاع، لأنهم أفضل منا في التحكم بالمباراة. لكننا لم ننجح في ذلك".

كما أعرب لاعب ريال مدريد الإسباني عن أسفه لأن لاعبي الوسط الإسبانيين فابيان رويز ورودري حصلا على "وقت كبير للعب".

وتابع "من الناحية الفنية، لم تكن التمريرات الأولى ولا اللمسات الأولى بالمستوى الذي يليق بنصف نهائي كأس العالم، وإذا كنا موضوعيين، فإننا لم نوفر جميع المقومات اللازمة لبلوغ النهائي اليوم".

وستلعب فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث السبت في ميامي ضد إنجلترا أو الأرجنتين.

وأوضح مبابي الذي خاض النهائي في آخر نسختين: "كان حلماً بالنسبة إلينا أن نبلغ النهائي، وأن نمنح بلدنا فرصة مواصلة الحلم وصناعة التاريخ، عندما نفوز، نفوز ورؤوسنا مرفوعة، وعندما نخسر، يجب أن نخسر أيضاً ورؤوسنا مرفوعة".

إعلان
المصدر: الفرنسية

إعلان