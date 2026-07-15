حسام حسن يكشف سر إشارة إكس المثيرة للجدل وكواليس صدامه مع ميسي

قال مدرب منتخب مصر حسام حسن إنه لم يقم بأي إيماءة مناهضة للعنصرية خلال خسارة فريقه أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وكشف حسام حسن عن كواليس اللقطة المثيرة للجدل التي ظهر فيها وهو يشير بعلامة إكس "X" بذراعيه، نافيا وجود أي طابع عنصري في سلوكه. وأكد أن الإشارة كانت موجهة لحكم المباراة احتجاجا على ما وصفه بـ"الظلم التحكيمي" الذي تعرض له الفراعنة خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 بمونديال 2026.

حيثيات الواقعة

وحدثت لحظة توتر في أواخر المباراة عندما بدا أن حسن، البالغ من العمر 59 عاما، قد قام بإيماءة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المناهضة للعنصرية عقب مشادة كلامية مع ليونيل ميسي.

وشُوهد المدرب المصري وهو يعقد ذراعيه، وانتهى الأمر بحصوله على بطاقة صفراء من الحكم فرانسوا ليتكسير.

لكن حسن كسر صمته الآن وأصر على أنه لم يوجه أي اتهام بالتمييز، بينما ادعى أن ميسي كان متأثرا عاطفيا بعد مشادتهما الكلامية.

وفي تصريحات صحفية كسر بها صمته نقلتها صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية بعد مرور أكثر من أسبوع على الهزيمة الدراماتيكية (3-2) أمام أبطال العالم، أوضح حسن أن الإشارة كانت تعني ببساطة: "أنت لست عادلاً وقراراتك خاطئة تماما"، مستبعدا التفسيرات التي ربطت حركته بالإيماءة المعتمدة أوروبيا للإبلاغ عن الانتهاكات العنصرية.

مشادة نادرة مع ميسي

وكشف حسن في تصريحاته عن تفاصيل مشادة كلامية مشحونة ونادرة جرت بينه وبين الأسطورة الأرجنتيني ميسي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، قائلا:

"تفاجأت بمجيء ميسي إليّ متسائلا بحدة وغضب: ‘لماذا تفعل هذا؟’، وكانت تلك من المرات النادرة التي يدخل فيها ميسي في جدال مشحون مع مدرب منافس أثناء المباراة. لقد كان يمر بضغوط نفسية هائلة لأننا كنا فريقا قويا للغاية ووضعناهم في مأزق حقيقي، وفضلت عدم تصعيد الموقف وتجنب الصدام معه احتراما لمسيرته الكبيرة".

بيان مصري غاضب ورد فعل الفيفا

وكانت دكة بدلاء الفراعنة قد فقدت أعصابها في الدقيقة 98 من المباراة بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، أبرزها إلغاء هدف للاعب مصطفى زيكو، وتجاهل خطأ لصالح محمد صلاح سبق هدف الفوز الأرجنتيني الثالث لإنزو فرنانديز في الدقيقة 93، بعد أن كانت مصر متقدمة بثنائية نظيفة.

وعقب اللقاء، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا شديد اللهجة طالب فيه "فيفا" باستبعاد طاقم التحكيم بالكامل من المونديال. واستدعت هذه الاتهامات رداً رسمياً من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي عبر بيان أصدره رئيسها بييرلويجي كولينا، ندد فيه بما وصفه بـ"الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة" والتي تشكك في نزاهة التحكيم.