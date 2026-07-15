من باريس إلى دالاس.. هل أصبح لامين جمال عقدة مبابي؟

عزز النجم الإسباني الشاب لامين جمال، جوهرة برشلونة، تفوقه على نظيره الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، في المواجهات المباشرة التي جمعت بينهما على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية.

وقاد لامين جمال منتخب إسبانيا لبلوغ المباراة النهائية لكأس العالم 2026، بعد فوزه على فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب دالاس، في نصف نهائي البطولة.

وأضاف لامين فوزا جديدا لسلسلة انتصاراته المذهلة التي حققها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا على الفرق التي لعب لها مبابي بدءا من باريس سان جيرمان، ثم ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

لامين يتفوق على مبابي

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن لامين حقق انتصاره التاسع من أصل 11 مباراة خاضها ضد مبابي، بينما اكتفى الأخير بتحقيق انتصارين اثنين فقط، في حين لم تحضر نتيجة التعادل في أي مباراة بينهما على الإطلاق.

وتعود أول مباراة بين اللاعبين إلى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والتي جمعت باريس سان جيرمان وبرشلونة، وفيها عاد الفريق الكتالوني من ملعب حديقة الأمراء فائزا بنتيجة 3-2.

رد مبابي اعتباره سريعا حين قاد فريقه بعد أسبوع للفوز على برشلونة إيابا بملعب مونتجويك بنتيجة 4-1.

وفي صيف ذلك العام تقابل اللاعبان لأول مرة على الصعيد الدولي، وكان ذلك في نصف نهائي كأس أوروبا (يورو 2024)، وفيه مالت الكفة لجمال.

وبعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد صيف عام 2024 قادما من باريس سان جيرمان، زاد عدد المناسبات التي تواجه فيها مع لامين وصولا إلى مونديال 2026، وسط أفضلية واضحة للأخير.

نتائج المباريات التي تواجه فيها لامين جمال وكيليان مبابي سواء مع الأندية أو المنتخب الوطني:

باريس سان جيرمان 2-3 برشلونة (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024).

برشلونة 1-4 باريس سان جيرمان (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024).

فرنسا 1-2 إسبانيا (نصف نهائي كأس أوروبا – يورو 2024).

ريال مدريد 0-4 برشلونة (الجولة 12 من الدوري الإسباني 2024-2025).

ريال مدريد 2-5 برشلونة (نهائي كأس السوبر الإسباني 2025).

برشلونة 3-2 ريال مدريد (نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025).

برشلونة 4-3 ريال مدريد (الجولة 35 من الدوري الإسباني 2024-2025).

إسبانيا 5-4 فرنسا (نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025).

ريال مدريد 2-1 برشلونة (الجولة 10 من الدوري الإسباني 2025-2026).

برشلونة 3-2 ريال مدريد (نهائي كأس السوبر الإسباني 2026).

فرنسا 0-2 إسبانيا (نصف نهائي كأس العالم 2026).