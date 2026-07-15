قرار تاريخي أنهى الكابوس.. كيف ضمن "فيفا" حضور النجوم في نهائي المونديال؟

مع انطلاق مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى تفاصيل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بالبطاقات الصفراء وإمكانية غياب اللاعبين عن المباراة النهائية.

ففي هذه المرحلة الحاسمة، يزداد القلق من خطر الإيقاف، خاصة مع اقتراب المباراة النهائية، إلا أن لوائح البطولة وضعت آلية واضحة للتعامل مع البطاقات الصفراء، بما يضمن عدم غياب اللاعبين بسبب تراكم الإنذارات إلا في حالات محددة.

وتنطلق الليلة أولى مباراتي المربع الذهبي بمواجهة مرتقبة تجمع فرنسا وإسبانيا على ملعب دالاس، فيما يلتقي غدا الأربعاء الأرجنتين، حاملة اللقب، مع إنجلترا على ملعب أتلانتا.

لائحة تراكم البطاقات

وتنص لوائح "فيفا" على إلغاء جميع البطاقات الصفراء المتراكمة بمجرد انتهاء مباريات الدور ربع النهائي، ما يعني أن اللاعبين لن يواجهوا خطر الغياب عن المباراة النهائية بسبب حصولهم على بطاقة صفراء جديدة في نصف النهائي، باستثناء حالات ينص عليها القانون.

لكن إذا كان اللاعب قد حصل على بطاقتين صفراوين قبل بلوغ الدور نصف النهائي، فإنه يُعاقب بالإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ولا تُلغى عنه هذه العقوبة.

وبذلك سيدخل مدربو المنتخبات الأربعة مباراتي نصف النهائي وهم مطمئنون إلى أن لاعبيهم لن يتعرضوا للإيقاف عن النهائي بسبب الحصول على بطاقة صفراء واحدة خلال المباراتين.

وفي المقابل، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى وجود حالة وحيدة قد تؤدي إلى غياب اللاعب عن المباراة النهائية بسبب الإيقاف.

وأوضحت أنه إذا حصل لاعب خلال مباراة نصف النهائي على بطاقتين صفراوين أدتا إلى طرده بالبطاقة الحمراء، فسيُحرم من خوض المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

إلغاء البطاقات الصفراء

وكان "فيفا" قد قرر قبل انطلاق البطولة إلغاء البطاقات الصفراء المتراكمة للمرة الأولى مع نهاية دور المجموعات، ما لم يكن اللاعب موقوفا بالفعل.

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وكرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الإجراء نفسه بعد نهاية الدور ربع النهائي، بهدف تعزيز مستوى المنافسة وضمان عدم غياب أي لاعب عن المباراة التي قد تكون الأهم في مسيرته بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولفتت صحيفة "آس" إلى أن اللاعبين، قبل اعتماد هذه الآلية، كانوا يخوضون الأدوار الإقصائية تحت ضغط دائم خشية الحصول على بطاقة صفراء تحرمهم من المشاركة في المباراة التالية، والتي قد تكون النهائي.