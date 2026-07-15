"جبناء".. بول سكولز يهاجم لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نصف نهائي المونديال

شنّ أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق، بول سكولز، هجوما حادا على لاعبي المنتخب الأرجنتيني، واصفاً إياهم بأنهم "يتظاهرون بالخشونة لكنهم يفتقرون للصلابة الحقيقية"، وذلك قبيل المواجهة المرتقبة الليلة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وفي تصريحات أدلى بها عبر برنامج "ذا غوود ذا باد أند ذا فوتبول" (The Good, The Bad & The Football)، قلل سكولز (51 عاما) من هيبة أبطال العالم قبل الموقعة الحاسمة على ملعب "مرسيدس بنز" في أتلانتا، مؤكدا أن رجال المدرب الألماني توماس توخيل يمتلكون ميزة تفوق واضحة تفصلهم عن منافسيهم.

موهوبون بلا أنياب

واستعاد سكولز ذكريات مزاملته لعدد من أبرز نجوم الكرة الأرجنتينية في صفوف "الشياطين الحمر"، قائلا: "إنهم يتظاهرون بالخشونة، لكنهم في الحقيقة جبناء (لطفاء للغاية). جميعهم يجيدون فقط استمالة الجماهير واللعب على عواطفهم".

وتابع سكولز مستشهدا بمزاملته لثلاثة من أبرز نجوم الكرة الأرجنتينية في صفوف "الشياطين الحمر": "لقد جلست بجوار اثنين منهم في غرفة الملابس؛ جاورت تيفيز، وفيرون، وهاينزه… إنهم شباب رائعون حقا، لكنهم أبعد ما يكونون عن الحماس والصلابة".

وجاءت تصريحات سكولز تعقيبا على ما ذكره زميله السابق نيكي بات، الذي شاركه الحوار مسترجعا تاريخ المواجهات المشحونة بين الطرفين، حيث قال بات: "لقد واجهنا الأرجنتين مرارا، إنهم يكرهوننا بشدة، والصراع الثنائي بيننا لا يقل ضراوة أبدا عن كلاسيكو إنجلترا وألمانيا".

إرث المونديال وتاريخ الصدام

ويملك سكولز سجلا طويلاً في مواجهة "التانغو"؛ حيث خاض أمامهم ثلاث مواجهات دولية خلال مسيرته التي امتدت لسبع سنوات (66 مباراة دولية و14 هدفا)، من بينها مواجهتان تاريخيتان في كأس العالم:

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مونديال 1998: شهد ليلة دراماتيكية في دور الـ16 تعرض فيها زميله ديفيد بيكهام للطرد، قبل أن تخسر إنجلترا بركلات الترجيح.

مونديال 2002: نجح سكولز ورفاقه في الثأر بالدور الأول بهدف نظيف سجله بيكهام من ركلة جزاء.

وتأتي هذه الحرب الكلامية لتشعل الأجواء تماما قبل انطلاق الموقعة الكبرى الليلة، حيث يطمح منتخب "الأسود الثلاثة" لتخطي عقبة الأرجنتين وحجز مقعده في المباراة النهائية لملاقاة المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، الذي يترقب الفائز في محطته الأخيرة نحو اللقب المونديالي.