برسالة مؤثرة.. تريزيغيه يودع الأهلي المصري تمهيدا لانتقاله إلى الرياض السعودي

أنهت إدارة النادي الأهلي المصري إجراءات فسخ التعاقد مع محمود حسن "تريزيغيه"، قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا أوضح فيه أن قرار إنهاء التعاقد مع "تريزيغيه" جاء عقب مناقشات ومشاورات ودية بين الطرفين، وانتهى إلى تسوية مالية تعكس طبيعة العلاقة المميزة التي تجمع اللاعب بالنادي، مؤكدا أن الانفصال تم في أجواء من التقدير والاحترام المتبادل.

ورغم قصر فترة وجوده مع الأهلي، قدم "تريزيغيه" موسما لافتا، إذ شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفاً، إلى جانب صناعة هدف واحد، ليترك بصمة واضحة مع الفريق قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

رسالة وداع مؤثرة لجماهير الأهلي

وحرص "تريزيغيه" على توجيه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي عبر حساباته الرسمية، قال فيها: "قبل أي شيء.. الحمد لله رب العالمين، أنا اتربيت هنا، وكبرت هنا، وتعلمت هنا معنى الانتماء، وعمري ما هنسى إن كل خطوة وصلت لها كانت بداية من هذا المكان".

وأضاف: "اليوم أرحل لخوض تجربة احتراف جديدة، أحمل معي فخر تمثيل هذا الشعار، وكل الذكريات التي ستبقى معي مدى الحياة، الرحيل ليس وداعا للأهلي، لأن الأهلي سيظل دائما جزءا من قلبي، أينما كنت".

وواصل "تريزيغيه" رسالته قائلا: "شكرا لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني، وزملائي الذين كانوا عائلتي داخل الملعب وخارجه، ولكل فرد يعمل من أجل هذا النادي العظيم".

واختتم رسالته بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي، قائلا: "أنتم لستم مجرد جماهير، أنتم سر كل انتصار، والدافع الحقيقي الذي يجعل أي لاعب يقدم أكثر مما يملك، شكرا على الحب، والهتاف، والدعم في أصعب اللحظات وأجملها، سأغادر، لكن حبكم سيبقى معي في كل ملعب أخوضه".