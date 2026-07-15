من 1966 إلى 2026.. تاريخ من المواجهات الملتهبة بين إنجلترا والأرجنتين

عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم 2026، لن تكون المواجهة مجرد صراع على بطاقة العبور إلى النهائي، بل ستكون فصلا جديدا في تاريخ طويل من المواجهات التي جمعت بين منتخبين يحمل كل منهما إرثا كرويا ضخما وذكريات لا تنسى.

ورغم أن المنتخبين لم يلتقيا كثيرا خلال السنوات الأخيرة، فإن كل مواجهة بين الألبيسيليستي والأسود الثلاثة كانت تحمل طابعا خاصا، بين لحظات الجدل، والنجوم الكبار، والقصص التي بقيت محفورة في ذاكرة المونديال.

البداية.. صراع بدأ قبل عقود

تعود جذور هذه المواجهة إلى كأس العالم 1966 في إنجلترا، حين اصطدم المنتخبان في ربع النهائي بمباراة أصبحت إحدى أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

كانت المواجهة متوترة منذ البداية، قبل أن يطرد الحكم الألماني قائد الأرجنتين أنطونيو راتين في قرار أثار غضب لاعبي المنتخب اللاتيني.

وبعد النقص العددي، تمكنت إنجلترا من حسم المباراة بهدف جيف هيرست، لتواصل طريقها نحو لقبها العالمي الوحيد. لكن ما زاد من التوتر بين الطرفين كان تصريح المدرب الإنجليزي ألف رامسي بعد المباراة، عندما رفض السماح للاعبيه بتبادل القمصان مع لاعبي الأرجنتين، في حادثة ساهمت في تكريس العداء الكروي بين المنتخبين.

1986.. مارادونا يكتب التاريخ

بعد 20 عاماً، جاءت المواجهة التي أصبحت رمزا لهذه المنافسة. في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986، واجهت الأرجنتين منتخب إنجلترا في ملعب أزتيكا، وكانت الأنظار كلها متجهة نحو دييغو أرماندو مارادونا.

في الشوط الثاني، كتب الأسطورة الأرجنتينية صفحتين متناقضتين في تاريخ كرة القدم خلال دقائق قليلة.

الأولى كانت عندما سجل هدفا بيده أمام الحارس بيتر شيلتون، في لقطة عرفت لاحقا باسم "يد الله".

وبعد أربع دقائق فقط، جاء الرد بطريقة مختلفة تماما، عندما انطلق مارادونا من منتصف الملعب، تجاوز خمسة لاعبين إنجليز، وسجل أحد أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم. ورغم تقليص غاري لينيكر الفارق، حسمت الأرجنتين التأهل بنتيجة 2-1 في واحدة من أشهر مباريات المونديال.

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1998.. ليلة البطاقات والركلات الترجيحية

بعد 12 عاماً، عاد المنتخبان للاصطدام في مونديال فرنسا 1998، وهذه المرة في ثمن النهائي.

كانت المباراة واحدة من أكثر مواجهات كأس العالم إثارة، وشهدت تسجيل أربعة أهداف في الوقت الأصلي، بينها ركلة جزاء لغابرييل باتيستوتا من جهة الأرجنتين، وهدف لمايكل أوين بعد انطلاقة فردية رائعة لإنجلترا.

كما شهد اللقاء طرد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعد احتكاك مع دييغو سيميوني، لتكمل إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين بفضل تألق الحارس كارلوس روا.

2002.. انتقام إنجليزي

في مونديال 2002، تجدد الموعد بين المنتخبين في دور المجموعات، وكانت المواجهة مشحونة بالكثير من الذكريات.

هذه المرة كانت الكلمة لإنجلترا، التي فازت بهدف وحيد سجله ديفيد بيكهام من ركلة جزاء، بعد خطأ على مايكل أوين.

حاولت الأرجنتين بقيادة مارسيلو بييلسا العودة في النتيجة، لكنها اصطدمت بتنظيم دفاعي إنجليزي قوي، لتتعرض لهزيمة مؤلمة ساهمت لاحقا في خروجها المبكر من البطولة.

آخر مواجهة.. دراما 2005

آخر لقاء بين المنتخبين قبل مونديال 2026 كان وديا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بسويسرا، لكنه لم يخل من الإثارة.

قدمت الأرجنتين مباراة قوية وتقدمت بفضل أهداف هيرنان كريسبو ووالتر صامويل.

لكن إنجلترا رفضت الاستسلام، إذ سجل واين روني هدف تقليص الفارق، قبل أن يظهر مايكل أوين في الدقائق الأخيرة ويسجل هدفين بالرأس، ليمنح منتخب بلاده فوزا دراماتيكيا بنتيجة 3-2. ومنذ ذلك اللقاء، غابت المواجهات المباشرة بين المنتخبين، قبل أن تعيد قرعة مونديال 2026 كتابة موعد جديد بين تاريخين كرويين كبيرين.

ميسي أمام تحد جديد

ستحمل مواجهة 2026 خصوصية إضافية بالنسبة لليونيل ميسي، الذي سيواجه إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته الدولية. فالنجم الأرجنتيني خاض مواجهات عديدة أمام كبار العالم، لكنه لم يسبق له اللعب ضد الأسود الثلاثة، ليضيف فصلا جديدا إلى مسيرته التاريخية في آخر مشاركاته بالمونديال.

وبين ذكريات مارادونا، وصراعات الماضي، وطموح جيل ميسي الحالي، يعود الصراع الأرجنتيني الإنجليزي إلى الواجهة من جديد.. مواجهة لا تحتاج إلى تاريخ إضافي لتثبت أنها واحدة من أكثر مباريات كرة القدم انتظارا.