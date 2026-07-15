"الأجمل لم يأت بعد".. دياز يوجه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب بعد وداع المونديال

أبدى الدولي المغربي إبراهيم دياز، صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، حزنه العميق إثر انتهاء رحلة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2026، موجها رسالة شكر وامتنان للجماهير التي ساندت الفريق طوال مشواره في البطولة.

وجاءت تصريحات دياز بعد خروج "أسود الأطلس" من الدور ربع النهائي إثر خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، لتنتهي مسيرة المنتخب المغربي دون أن يتمكن من معادلة إنجازه التاريخي غير المسبوق الذي حققه في نسخة "قطر 2022″، حين بلغ الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع عالميا.

رسالة أمل لجماهير المغرب

وحرص دياز على التواصل مع الجماهير المغربية لتخفيف وطأة الإقصاء، حيث نشر تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أكد فيها أن هذه النهاية ليست سوى بداية لمرحلة جديدة.

وقال لاعب ريال مدريد: "قبل أيام انتهت رحلتنا في كأس العالم، نغادر ونحن نشعر بالحزن، لكن المشوار لن يتوقف هنا.. سنعود أقوى وأكثر إصرارا من أجل وطننا".

واختتم النجم المغربي رسالته بتوجيه شكر خاص للمشجعين الذين رافقوا المنتخب، قائلا: "شكرا من القلب للجماهير المغربية على دعمكم اللامحدود، كنتم معنا في كل خطوة، وكان تشجيعكم يعني لنا الكثير.. الأجمل لم يأتِ بعد".