"تذكروا هذه اللحظة".. كيف تحولت مواجهة الأرجنتين إلى ثأر شخصي للإنجليز؟

قبل المواجهة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، عاد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين بذاكرته إلى واحدة من أكثر الليالي تأثيرا في مسيرته، مؤكدا أن مباراة المنتخبين لم تكن يوما مجرد مواجهة كروية، بل صراعا تتجاوز أبعاده المستطيل الأخضر.

وكشف أوين أن الكلمات التي قالها القائد السابق آلان شيرر عقب الإقصاء بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في مونديال عام 1998 غيّرت نظرته إلى هذه المنافسة، ورسخت لديه أنها "ساحة معركة" لا تُنسى.

لن أنسى ما قاله شيرر

استعاد أوين أجواء ما بعد الخسارة في سانت إيتيان، عندما كانت بعثة إنجلترا تغادر البطولة وسط أجواء من الإحباط، بينما كان لاعبو الأرجنتين يحتفلون بصخب في الحافلة المجاورة.

وقال إن شيرر وقف أمام زملائه، ثم أشار إلى حافلة المنتخب الأرجنتيني قائلاً: "بعضكم سيكون محظوظا بما يكفي لمواجهة هؤلاء مرة أخرى… فقط تذكروا هذه اللحظة".

ويؤكد أوين أن تلك العبارة ظلت راسخة في ذهنه، وكانت حاضرة عندما التقى المنتخبان مجددًا في كأس العالم عام 2002.

كان الأمر شخصيا

يرى أوين أن مواجهة الأرجنتين في مونديال عام 2002 لم تكن مرتبطة بحرب الفوكلاند أو بهدف "يد الله" الذي سجله دييغو مارادونا في مونديال عام 1986، بل أصبحت بالنسبة لجيله قضية شخصية بعد خيبة عام 1998.

وفي تلك المباراة، حصل أوين على ركلة الجزاء التي سجل منها ديفيد بيكهام هدف الفوز الوحيد، في اللقاء الذي منح إنجلترا ثأرًا رياضيًا من منافستها التقليدية.

وأوضح: "ماوريسيو بوتشيتينو لمسني داخل المنطقة. نعم، كان بإمكاني مواصلة الجري، لكن المدافع ارتكب مخالفة. بالنسبة لي لم يكن الأمر تمثيلا، بل استغلالا لخطأ المنافس".

وأضاف أن بيكهام وجد في تلك المباراة فرصة للتكفير عن طرده أمام الأرجنتين في نسخة عام 1998، عندما لعبت لقطة دييغو سيميوني دورًا كبيرًا في حصول قائد إنجلترا على البطاقة الحمراء.

لقاء لاحق مع بوتشيتينو

وروى أوين موقفًا جمعه ببوتشيتينوبعد سنوات عندما كان الأخير مدربًا لتوتنهام.

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وقال إنه اعتقد أن الحديث عن ركلة الجزاء سيكون مناسبة للمزاح، لكن المدرب الأرجنتيني لم يبدِ أي رغبة في استعادة تلك الذكرى، واكتفى بردود مقتضبة، في مشهد يؤكد – بحسب أوين – أن مثل هذه المباريات تُحفر في ذاكرة اللاعبين بصورة مختلفة بحسب الطرف الذي عاشها.

هدف لا ينسى

وأشار أوين إلى أن علاقته الخاصة بمباريات الأرجنتين لم تتوقف عند كأس العالم، مستذكرًا المباراة الودية التي جمعت المنتخبين عام 2005 في جنيف.

وكانت إنجلترا متأخرة بنتيجة 2-1 حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يسجل أوين هدف التعادل، ثم يحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع برأسية تجاوز فيها بيتر كراوتش.

وقال: "احتفلنا وكأننا فزنا بمباراة إقصائية في كأس العالم، رغم أنها كانت مباراة ودية، لأن الانتصار على الأرجنتين يحمل دائما طعما مختلفا".

رسالة إلى جيل كين وبيلينغهام

ورغم التاريخ الطويل بين المنتخبين، يعتقد أوين أن الجيل الحالي لا ينبغي أن يحمل أعباء الماضي.

وأوضح أن هاري كين وجود بيلينغهام وبقية اللاعبين سيدخلون المباراة بعقلية مختلفة، إذ إن كثيرًا منهم لم يكونوا قد وُلدوا عندما سجل هدفه الشهير في مونديال عام 1998.

وأضاف: "لا حاجة للحديث عن الفوكلاند أو مارادونا. الدافع موجود بالفعل، فأنت على بعد مباراة واحدة فقط من نهائي كأس العالم."

وختم أوين رسالته بالتأكيد أن منافسة إنجلترا والأرجنتين ستظل واحدة من أكثر المواجهات خصوصية في تاريخ كرة القدم، لكن مسؤولية الجيل الحالي ليست تصحيح أخطاء الماضي، بل كتابة فصل جديد من تاريخه الخاص، بانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي.