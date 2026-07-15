أشاد بميسي ولا يهمه التاريخ.. توخيل: الأرجنتين وإنجلترا أكثر من مباراة كرة قدم

قال المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل الثلاثاء إن المباريات بين الأرجنتين وإنجلترا هي "أكثر بكثير من مجرد مباراة كرة قدم"، وذلك عشية مواجهتهما الأربعاء في أتلانتا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وتُعَدّ المواجهة بين الأرجنتينيين والإنجليز واحدة من أكبر كلاسيكيات المنتخبات الوطنية، وقد ارتبطت بلحظات "أيقونية"، مثل هدف "يد الرب" و"هدف القرن" اللذين سجلهما دييغو مارادونا في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

لكن هذه المنافسة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، كما حدث مع حرب جزر مالفيناس (فوكلاند) عام 1982.

ماذا قال توخيل عن مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

وقال المدرب الألماني الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة: "لا يمكن القول ببساطة إنها مجرد مباراة أخرى لكرة القدم. لكن كجهاز فني نفعل ذلك تماما: نركز على ما يمكننا التأثير فيه".

وأضاف: "أنا وجهازي الفني لا نتحدث بيننا عن الأحداث التاريخية. ولا نتحدث عن اللحظات الأيقونية. فالمباراة بحد ذاتها أيقونية بما يكفي، والتوتر كبير بما فيه الكفاية".

ورأى مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" أن إنجلترا يجب أن تفرض أسلوبها ونقاط قوتها، رغم إدراكه "حجم العقبة" التي تنتظره.

وقال إن الأرجنتينيين "لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة. إنهم مجموعة شديدة التنافسية. لاعبون يتمتعون بجودة عالية جدا. ولاعبون أصحاب خبرة كبيرة في كل مركز. يحبون اللعب عبر العمق، ويستطيعون الدفاع بقوة، لذا أعتقد أنهم يملكون كل المقومات".

وأضاف "استعددنا لمواجهة أفضل نسخة من الأرجنتين. نتوقع ونأمل ونطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا غدا في مباراة كرة قدم كبيرة. أعتقد أن جميع المنتخبات في العالم يمكن هزيمتها".

توخيل يشيد بميسي

كما أشاد توخيل بالنجم ليونيل ميسي الذي أظهر مستوى رائعا في سن 39، ويتصدر قائمة هدافي البطولة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما.

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وقال: "لم تعد هناك كلمات لوصف هذا النوع من الإنجازات، أو حجم المسؤولية والجودة التي يثبتها مجددا في هذه البطولة. إنه ببساطة قائد واللاعب الأهم في أي فريق يلعب معه، وبالتأكيد في هذا المنتخب الأرجنتيني".

وسلط الضوء على التطور الدفاعي لفريقه طوال البطولة، لكنه أقر بضرورة تحسين صناعة اللعب ورفع وتيرة الهجوم إذا أراد اللاعبون بلوغ أول نهائي لهم منذ 60 عاماً.

وقال: "نريد أن نستخرج آخر قطرة من إمكاناتنا. نريد أن نخطو الخطوة التالية. يعجبني التغيير في الطاقة داخل مجموعتنا. أشعر بأن اللاعبين متحمسون جدا وطموحون للغاية لهذه المباراة في نصف النهائي. لا أحد يشعر بالرضا، وهذا بالضبط المزيج المناسب لتقديم الأداء الذي نحتاج إليه غدا".

وسيواجه الفائز في النهائي الأحد منتخب إسبانيا الذي تغلب الثلاثاء على فرنسا 2-0 في دالاس.

وقال توخل مهنئا المتأهلين الجدد إلى النهائي: "كلما كبر المسرح، زاد التوتر، لكنهم يلعبون بهدوء أكبر وبثقة أكبر في أنفسهم. إنه أمر مثير للإعجاب للغاية".