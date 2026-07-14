"تبِعني إلى المنزل".. هالاند يطلب المساعدة في تسمية حيوانه الجديد

أثار النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فضول الجماهير بعد عودته من كأس العالم 2026، بعدما ظهر وهو يحمل معه تذكارًا غير مألوف من الولايات المتحدة: راكونًا محنطًا.

وعند نزوله من طائرة المنتخب النرويجي في العاصمة أوسلو، بعد الإقصاء من كأس العالم على يد إنجلترا في الدور ربع النهائي، شوهد هالاند وهو يحمل حقيبتين على كتفه الأيمن، بينما يمسك بيده اليسرى الحيوان المحنط الذي يحمل زجاجة فارغة من مشروب "التوت البري".

وخطف هالاند، البالغ من العمر 25 عامًا، الأضواء في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما سجل سبعة أهداف في خمس مباريات، كما شهدت شعبيته ارتفاعًا كبيرًا في الولايات المتحدة، حيث اكتسب أكثر من 22 مليون متابع جديد على إنستغرام بفضل مستواه داخل الملعب وشخصيته خارج المستطيل الأخضر.

زيارة عفوية إلى متجر في دالاس

اشترى هالاند الراكون المحنط خلال زيارته لأحد المتاجر في مدينة دالاس، وهو متجر متخصص في الملابس والمنتجات ذات الطابع الغربي، ويعمل منذ قرابة 50 عامًا.

وخلال الزيارة، ارتدى المهاجم النرويجي حذاءً من جلد الأفعى وقبعة رعاة بقر تحمل الأحرف الأولى من اسمه ورقم قميصه (9)، قبل أن يختار الراكون المحنط ضمن مشترياته.

وأكدت جولي نيوبورت، مالكة المتجر، أن هالاند لم يحصل على الراكون كهدية، بل قام بشرائه بنفسه.

وقالت لـموقع "ذا أتلتيك": "كان من عندنا. لدينا بعض حيوانات الراكون المحنطة في المتجر منذ سنوات، ويبدو أنه انجذب إليها، وكذلك إلى بعض السناجب".

وأضافت أن الراكون أصبح مطلوبًا بشدة بعد انتشار صور هالاند معه، موضحة أن المتجر طلب قطعة جديدة، لكنها بيعت عبر الإنترنت قبل أن يتم عرضها على الرفوف.

وكان الراكون المحنط معروضًا للبيع سابقًا بسعر 750 دولارًا، لكنه أصبح حاليًا غير متوفر بسبب الإقبال الكبير عليه.

هالاند وقع في حب دالاس

كان هالاند قد أشاد بمدينة دالاس خلال مدونة فيديو نشرها عبر قناته على يوتيوب، وقال بعد زيارته للمتجر: "دالاس مذهلة، إنها رائعة جدًا. سأعود إلى هنا. الناس هنا لطفاء للغاية وإيجابيون، لا أعرف ما السبب، لكنهم فقط يستمتعون بالحياة".

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وكشفت نيوبورت أن المتجر بدأ للمرة الأولى في استقبال طلبات دولية بعد زيارة هالاند، بعدما كان نشاطه الإلكتروني مقتصرًا على الولايات المتحدة.

وقالت: "لدينا الآن حوالي 2000 طلب عبر الإنترنت، نحو 30% منها من خارج الولايات المتحدة، والعدد يزداد يوميًا".

وأضافت أن أكثر ما يطلبه الزبائن حاليًا هو الأحذية والقبعات التي تشبه ما ارتداه هالاند، مشيرة إلى أن صورته داخل المتجر أصبحت أشبه بـ"مزار".

كيف وصل هالاند إلى المتجر؟

روت نيوبورت تفاصيل زيارة هالاند المفاجئة، موضحة أن إدارة المتجر تلقت اتصالًا قبل مباراة النرويج في دور الـ16، لإبلاغها بأن أحد أفراد المنتخب قد يزور المكان، لكن الأمر كان يعتمد على الترتيبات الأمنية.

وقالت: "في يوم الزيارة، تلقينا اتصالًا قبل دقائق فقط. دخل هالاند بهدوء بينما كنت أراقب الشارع للتأكد من أن كل شيء آمن".

وأضافت: "كان لدي قسم القبعات مغلقًا ليحصل على بعض الخصوصية. عندما علمنا بوصوله، التفت إلى مديري ميغيل وقلت له: أغلق الأبواب، سنجعل هذه التجربة مميزة له".

وبالفعل، أُغلق المتجر أمام الجمهور، وتمكن هالاند وزملاؤه من التجول داخله بحرية لنحو ساعة ونصف. وقالت نيوبورت: "كانوا يعيشون لحظتهم، وكان واضحًا أنهم استمتعوا كثيرًا".

راكون هالاند يبحث عن اسم

وكان هالاند قد نشر سابقًا مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الراكون المحنط داخل غرفته بالفندق، إلى جانب سناجب محنطة، وعلّق بطريقة ساخرة:

"هناك رجل، ورجل آخر، ورجل آخر".

وبعد عودته إلى النرويج، نشر صورة جديدة للراكون عبر منصة "إكس"، وقال مازحًا إنه "تَبِعه إلى المنزل" من الولايات المتحدة.

كما طلب من متابعيه مساعدته في اختيار اسم له، مقترحًا أسماء مثل: كاوبوي، رينجر، تكس.

واختتمت نيوبورت حديثها قائلة إن هالاند "أحب" تجربته في المتجر، مضيفة: "لقد اندمج مع ثقافة الغرب الأمريكي وحنينها. كان سعيدًا ومتحمسًا جدًا، وكانت التجربة حقيقية ومميزة للجميع".