قبل أول صدام أمام إنجلترا.. ماذا فعل ميسي أمام عمالقة كرة القدم؟

رغم أن ليونيل ميسي واجه معظم كبار منتخبات العالم خلال مسيرته الطويلة مع الأرجنتين، فإن مواجهة إنجلترا ظلت غائبة بشكل غريب عن سجله الدولي.

ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2005، لم يجد النجم الأرجنتيني فرصة لملاقاة المنتخب الإنجليزي.

ويعود آخر لقاء بين الأرجنتين وإنجلترا إلى مباراة ودية أقيمت في جنيف عام 2005، وكان من المتوقع أن يشارك فيها ميسي، لكنه طرد في المواجهة الودية التي سبقتها أمام المجر، وكانت الأولى له بقميص "التانغو".

وبعد أكثر من عقدين، سيكون الموعد أخيرا في نصف نهائي مونديال 2026، في مواجهة وصفها ميسي بأنها "خاصة" أمام منتخب يعتبر من أقوى منتخبات العالم.

وقال قائد الأرجنتين: "اللعب أمام إنجلترا أمر مميز لأنها من القوى الكبرى، لقد واجهت الجميع باستثناء إنجلترا، لذلك ستكون تجربة رائعة".

وقبل هذا الموعد التاريخي، نستعرض سجل ميسي أمام أبرز المنتخبات العالمية:

البرازيل.. منافس تاريخي بسجل متوازن

خاض ميسي 14 مباراة أمام البرازيل، حقق خلالها 6 انتصارات مقابل تعادلين و6 هزائم، وسجل 5 أهداف دون أي تمريرة حاسمة.

ورغم كثرة المواجهات، فإن ميسي لم يسجل أي هدف في مباراة رسمية أمام الغريم التقليدي، إذ جاءت أهدافه الخمسة كلها في اللقاءات الودية.

وواجه ميسي البرازيل في نهائيين لكوبا أمريكا، خسر الأول عام 2007 وفاز بالثاني عام 2021، لكنه لم يسجل أو يصنع في أي منهما.

وتبقى أبرز مبارياته أمام السيليساو ثلاثيته الشهيرة في الفوز 4-3 خلال مباراة ودية عام 2012 في الولايات المتحدة.

فرنسا.. ذكريات نهائي تاريخي

لعب ميسي أمام فرنسا ثلاث مباريات، حقق خلالها انتصارين مقابل هزيمة واحدة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، عندما عاش العالم واحدة من أجمل مباريات المونديال.

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سجل ميسي هدفين في النهائي، قبل أن يرد كيليان مبابي بثلاثية ويقود المباراة إلى ركلات الترجيح، التي حسمت اللقب لصالح الأرجنتين.

كما التقى المنتخبان في ثمن نهائي مونديال 2018، عندما خطف مبابي الأضواء بتسجيله هدفين في فوز فرنسا 4-3، رغم صناعة ميسي لتمريرتين حاسمتين.

ألمانيا.. تفوق في الوديات وحسرة في المونديال

واجه ميسي ألمانيا أربع مرات، فاز في مباراتين وخسر مباراتين، وسجل هدفا واحدا دون تمريرات حاسمة.

لكن الانتصارات الأرجنتينية جاءت في المباريات الودية فقط، بينما كانت الذكريات المونديالية مؤلمة. فقد خسرت الأرجنتين أمام ألمانيا في ربع نهائي مونديال 2010 بنتيجة 4-0، ثم في نهائي كأس العالم 2014 بهدف ماريو غوتزه في الوقت الإضافي.

إيطاليا.. مباراة واحدة وتألق بلا أهداف

بسبب غياب إيطاليا عن آخر نسختين من كأس العالم، لم يلتق ميسي بالمنتخب الإيطالي سوى مرة واحدة.

كانت المواجهة في فيناليسيما 2022 على ملعب ويمبلي، وانتهت بفوز الأرجنتين 3-0. ورغم عدم تسجيله، صنع ميسي هدفين لزميليه لاوتارو مارتينيز وباولو ديبالا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

إسبانيا.. مواجهات قليلة

رغم أن ميسي قضى معظم مسيرته في الدوري الإسباني، إلا أنه واجه منتخب إسبانيا ثلاث مرات فقط، وجميعها كانت مباريات ودية.

خسر أول مواجهتين عامي 2006 و2009، قبل أن يحقق الفوز في اللقاء الثالث عام 2010 بنتيجة 4-1، عندما سجل هدفا رائعا بعد تمريرة ساقطة فوق الحارس.

ويبقى منتخب إنجلترا الحلقة الناقصة في قائمة كبار العالم الذين واجههم ميسي، لكن النجم الأرجنتيني سيكون أمام فرصة لإضافة صفحة جديدة إلى تاريخه عندما يلتقي الأسود الثلاثة في نصف نهائي مونديال 2026.